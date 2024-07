Clase abierta de lengua inglesa en la sede Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional

La propuesta fue trabajar en forma interactiva con el público, de manera de promover el desarrollo profesional docente y compartir una conexión efectiva entre el conocimiento científico de la lengua inglesa y la práctica pedagógica.

Como desarrollo de la actividad, las coordinadoras de la carrera, Beatriz Castiñeira y María Rosa Mucci, dictaron un taller titulado “Say what? How literary and linguistic theory translate into everyday text production”, en el que abordaron una mirada general sobre el trabajo académico de la escritura y sobre la escritura como práctica situada desde el análisis de la espacialidad, además de describir las características de los escritos grupales y aspectos relacionados con la autoría.

También, trabajaron sobre el concepto del espacio en la literatura, relacionado con la perspectiva tanto de quien escribe como de quien lee (considerado como participante activo en la lectura), y sobre el rol de autor dentro de este tipo de escritura.

“Se trata de temas que, al contar con un abanico de público variado, resultan novedosos en la aplicación de la práctica pedagógica y permiten continuar sumando herramientas de capacitación”, explicaron las disertantes.

Como cierre de la clase, se realizó una tarea grupal que consistió en combinar textos (algunos sobre hechos reales y otros de ficción) para elaborar un nuevo escrito, de un género diferente, y explicar de qué manera lo podrían enseñar en el aula en los distintos niveles educativos.

Desde la Secretaría Académica de la Facultad, se destacó la posibilidad de fomentar estas actividades, dirigidas no solo a la comunidad universitaria sino al público general, donde se promueve la vinculación entre estudiantes, profesionales y docentes, y que resultan productivas para el desarrollo de la enseñanza de la lengua inglesa.