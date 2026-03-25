Funcionaria bonaerense criticó la propuesta de reforma de la Ley de Glaciares

Asimismo, la ministra advirtió sobre el contexto político en el que se impulsa la iniciativa: “Es una pesadilla esta temporada de injusticias. Lo vemos también en la avanzada judicial, con Cristina (Fernández de Kirchner) presa, parte de la misma estrategia para debilitar al peronismo y poder llevar adelante esto”.

La autoridad del Ministerio de Ambiente bonaerense señaló que la modificación de la Ley de Glaciares implica un retroceso en los estándares de protección ambiental y pone en riesgo reservas estratégicas de agua para millones de argentinos y argentinas, además de afectar directamente el desarrollo productivo de distintas regiones del país.

Asimismo, remarcó la importancia de garantizar instancias reales de participación ciudadana en este tipo de debates, en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.