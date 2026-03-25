Voraz incendio deja a tres familias sin hogar y solicitan ayuda urgente

Varias dotaciones de los Bomberos de Esteban Echeverría trabajaron para sofocar las llamas en un complejo que funcionaba como vivienda y comercio. No se registraron víctimas fatales, pero las pérdidas materiales son totales.
Un incendio de vastas proporciones afectó un predio ubicado en la calle Córdoba 411, entre Rivadavia y Reta, frente a la Plaza Santa Rosa de Lima, en Monte Grande. El siniestro, que comenzó en un sector comercial del inmueble, se propagó rápidamente hacia las viviendas situadas en el mismo lote, dejando un saldo de destrucción total para tres grupos familiares.
El operativo estuvo a cargo del subcomandante Matías Lamilla, de los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría. El cuerpo activo debió desplegar un intenso trabajo para controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran las casas de los vecinos linderos, en una zona de constante tránsito peatonal y vehicular. A pesar de la rápida intervención de los bomberos, las pérdidas materiales fueron absolutas. Según informaron los damnificados, el incendio consumió las estructuras de tres casas y también las herramientas y el stock del comercio que funcionaba en el frente, el cual representaba el principal sustento económico de la familia.
Entre las 12 personas que resultaron afectadas y perdieron todas sus pertenencias se encuentran tres menores de edad (un bebé de un año, una niña de 6 y un niño de 9 años); seis adultos de entre 22 y 55 años, y tres ancianos, entre ellos dos personas de 76 años y una mujer de 97 años. Ante la gravedad de la situación, familiares y vecinos iniciaron una campaña de recolección de elementos de primera necesidad. Al haber perdido la totalidad de sus bienes, la urgencia se centra tanto en la asistencia inmediata como en materiales para la reconstrucción.
Se solicita la colaboración de la comunidad con las siguientes donaciones: materiales de construcción: Chapas, tirantes, cemento y ladrillos (prioridad urgente), elementos para el hogar: Colchones, frazadas, sábanas y artículos de cocina; e indumentaria y alimentos: Ropa para niños y adultos, calzado y alimentos no perecederos. Las donaciones se están recibiendo de manera provisoria en las casas de los vecinos frente a la Plaza Santa Rosa de Lima, debido a que el lugar ha quedado inhabitable por peligro de derrumbe y acumulación de escombros.
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