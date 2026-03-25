Voraz incendio deja a tres familias sin hogar y solicitan ayuda urgente

Entre las 12 personas que resultaron afectadas y perdieron todas sus pertenencias se encuentran tres menores de edad (un bebé de un año, una niña de 6 y un niño de 9 años); seis adultos de entre 22 y 55 años, y tres ancianos, entre ellos dos personas de 76 años y una mujer de 97 años. Ante la gravedad de la situación, familiares y vecinos iniciaron una campaña de recolección de elementos de primera necesidad. Al haber perdido la totalidad de sus bienes, la urgencia se centra tanto en la asistencia inmediata como en materiales para la reconstrucción.