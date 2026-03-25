Detuvieron a dos delincuentes tras una persecución policial en San Vicente

Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 1ra. de San Vicente, donde quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de "Robo de Autopartes y Resistencia a la Autoridad". Los peritos de la Policía Científica trabajaron sobre el vehículo secuestrado para determinar si posee pedido de captura o si ha sido utilizado en otros hechos delictivos denunciados recientemente en la zona de Alejandro Korn y San Vicente. El procedimiento se enmarca en el refuerzo de la seguridad urbana solicitado por los vecinos ante el incremento de este tipo de delitos contra la propiedad automotriz. Las autoridades locales informaron que se continuará con el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal para identificar si existen otros vehículos de apoyo vinculados a esta banda.