Detuvieron a dos delincuentes tras una persecución policial en San Vicente

Los sospechosos, que presuntamente integraban una banda dedicada a la sustracción de ruedas y piezas de vehículos, fueron interceptados tras un seguimiento que se extendió por varias cuadras.
Una persecución policial que se inició en las inmediaciones del centro de San Vicente culminó con la detención de dos jóvenes, presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de autopartes y neumáticos. El operativo, que incluyó un cerco de saturación preventiva, permitió recuperar elementos de valor y secuestrar el vehículo en el que se desplazaban los malvivientes.
Ante una denuncia al 911 sobre el robo del techo de un Peugeot 206 estacionado en French al 100, y gracias a la intervención de las cámaras del centro de monitoreo municipal (COP), se logró identificar el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes. Al detectar que los malvivientes se dirigían hacia la zona de Guernica, se activó de inmediato un "operativo cerrojo" coordinado por la Comisaría Primera y la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Vicente.
Tras una intensa persecución por la Ruta Provincial 16, los efectivos lograron interceptar el rodado y reducir a los dos sospechosos. Durante la requisa de urgencia realizada sobre el vehículo, la policía halló un cargamento que confirmó las sospechas iniciales: Diversas piezas de carrocería y componentes mecánicos; ruedas completas que habrían sido sustraídas de vehículos estacionados en la vía pública bajo la modalidad de "roba-ruedas"; una llave cruz, destornilladores y teléfonos celulares. Fuentes policiales indicaron que los detenidos formarían parte de una organización con logística propia para el traslado de lo robado hacia centros de comercialización ilegal fuera del partido.
Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 1ra. de San Vicente, donde quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de "Robo de Autopartes y Resistencia a la Autoridad". Los peritos de la Policía Científica trabajaron sobre el vehículo secuestrado para determinar si posee pedido de captura o si ha sido utilizado en otros hechos delictivos denunciados recientemente en la zona de Alejandro Korn y San Vicente. El procedimiento se enmarca en el refuerzo de la seguridad urbana solicitado por los vecinos ante el incremento de este tipo de delitos contra la propiedad automotriz. Las autoridades locales informaron que se continuará con el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal para identificar si existen otros vehículos de apoyo vinculados a esta banda.
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