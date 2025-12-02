Claypole y Deportivo Español empataron 0 a 0 en la primera final del Reducido

El pitazo final del juez Gabriel Flores decretó la paridad, forzando al Tambero a jugarse el todo por el todo en el partido de vuelta en condición de visitante. El encuentro decisivo tendrá lugar el próximo fin de semana en el Estadio Nueva España, hogar del "Gallego".

Claypole intentará conseguir un triunfo que le permita quedarse con el Reducido y volver a participar en la Copa Argentina, un certamen donde tuvo una recordada actuación en 2023, logrando vencer a Newell's Old Boys por 1 a 0 antes de caer eliminado en 16avos de final ante Belgrano de Córdoba.

Para los representantes del plantel quedó una sensación de oportunidad perdida, porque no pudieron condicionar el segundo encuentro aprovechando la localía. Pero tiene buenos antecedentes saliendo de su estadio este año: el 29 de septiembre superó con holgura por 3 a 1 a Central Ballester, y el 15 de octubre hizo lo propio, pero por 2 a 1, ante Cañuelas.