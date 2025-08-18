Colombo Russell, nuevamente convocado para La Carrera de los 200 Pilotos

Fue llamado por Bautista Damiani para compartir la conducción del Toyota Yaris en la prueba de Turismo Nacional que se disputará del 5 al 7 de septiembre.
El piloto de la región Lucas Colombo Russell fue convocado nuevamente por el volante Bautista Damiani para compartir la conducción del Toyota Yaris que atiende el Alquat Motorsport, para una nueva edición de La Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional Clase 2, que se desarrollará del 5 al 7 de septiembre en el circuito Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Aprontado para la carrera porteña, Colombo Russell sostuvo: "Estoy entrenando con simulador, haciendo actividad física y mantengo contacto con Bautista y su equipo".
El corredor sureño volverá a repetir la fórmula del éxito con Damiani, ya que en la anterior edición, ambos protagonistas se han lucido en la pista y en el caso de Colombo volvió al podio con su segundo lugar luego de muchos años y Damiani pudo obtener su primera victoria, por lo tanto buscarán sostener la excelencia.
"Estoy entrenando con simulador, haciendo actividad física y manteniendo contacto con Bautista y su equipo; a partir del trabajo que llevamos a cabo conocemos al detalle el funcionamiento del auto; debo fortalecer este entrenamiento con algunas prácticas en karting para llegar mejor preparado a esta competencia", expresó Colombo.
Y agregó: " Será una carrera clave en el desarrollo del campeonato ante la importante cantidad de puntos que están en disputa, por lo que hay que asegurar los mejores resultados".
comentar