Colombo Russell, nuevamente convocado para La Carrera de los 200 Pilotos

El corredor sureño volverá a repetir la fórmula del éxito con Damiani, ya que en la anterior edición, ambos protagonistas se han lucido en la pista y en el caso de Colombo volvió al podio con su segundo lugar luego de muchos años y Damiani pudo obtener su primera victoria, por lo tanto buscarán sostener la excelencia.

"Estoy entrenando con simulador, haciendo actividad física y manteniendo contacto con Bautista y su equipo; a partir del trabajo que llevamos a cabo conocemos al detalle el funcionamiento del auto; debo fortalecer este entrenamiento con algunas prácticas en karting para llegar mejor preparado a esta competencia", expresó Colombo.

Y agregó: " Será una carrera clave en el desarrollo del campeonato ante la importante cantidad de puntos que están en disputa, por lo que hay que asegurar los mejores resultados".