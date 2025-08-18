El Porvenir dio un paso clave hacia la permanencia

En el primer tiempo, el conjunto local logró abrir el marcador a través de una jugada que tuvo algo de fortuna. Felipe Ruiz sacó un potente remate desde afuera del área que se desvió en Marcos Bale y descolocó al arquero, decretando el 1-0. Con la ventaja, El Porve ganó confianza, se hizo fuerte en la mitad de la cancha y comenzó a manejar los tiempos del encuentro.

Luego, cuando Español intentaba adelantar sus líneas en busca de la igualdad, apareció Maximiliano Alvarenga para liquidar la historia. El delantero definió con categoría y selló el 2-0, que desató el festejo del banco de suplentes y consolidó una racha positiva para el equipo.

Con este resultado, el elenco de Fleitas alcanzó los cinco partidos sin conocer la derrota, una muestra clara de la solidez que ha logrado construir en las últimas fechas. Además, aunque el objetivo principal pasa por mantener la categoría, quedó a solo cuatro unidades de los puestos de Reducido, un sueño difícil pero no imposible si logra sostener este nivel.

La próxima prueba será el domingo a las 15.30 frente a Ituzaingó, un rival complicado que exigirá nuevamente la mejor versión de los de Gerli.