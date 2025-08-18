Pellegrino valora a su Lanús y ya piensa en la Sudamericana

Allí el Granate deberá revertir el 1 a 0 en contra en Santiago del Estero, y confía en concretar el objetivo bajo un marco que se prevé complejo con los hinchas del club de la región, con el sueño de llegar al lote de los mejores ocho equipos del torneo internacional.

Primero, por lo pronto, apuntó a lo que fue la actuación en el Bosque. "A pesar que en la segunda parte hicimos los goles, en el primer tiempo habíamos jugado bien. Es muy importante dar vuelta el resultado, tuvimos personalidad para seguir de la misma manera" declaró.

Con respecto al planteo del equipo y las variantes realizadas, ya que hubo que utilizar muchos habituales suplentes, el Flaco explicó la importancia del recambio, ya que por delante tocará ir por un intenso juego en casa.

En cuanto al desarrollo del partido, el DT expresó su satisfacción por lo hecho por el equipo. "Pudimos aprovechar el envión en el segundo tiempo, eso nos dio mucha energía para llegar hasta el final, y demostramos que tenemos un equipo preparado" analizó.

En referencia a lo que se viene a Lanús y los jugadores que puede recuperar de cara al cotejo copero, Pellegrino expresó: "Marcelino (Moreno) estuvo en banco, la idea era ponerlo unos minutos pero pensé que era mejor no arriesgarlo. Ramiro (Carrera) y Walter (Bou) volvieron a entrenar esta semana, vamos a ver cómo evolucionan. Lo importante es que los chicos se puedan recuperar bien. El jueves es un partido determinante, son partidos que tienen un condimento especial, vamos a elegir a los jugadores que estén al 100 por ciento".