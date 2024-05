Comenzaron a funcionar las cabinas remotas de Telepase en el peaje Dock Sud

Al respecto, las autoridades mencionaron que la decisión busca prevenir accidentes ya que se registraron siniestros donde los vehículos embistieron contra las cabinas.

En este sentido, los funcionarios de AUBASA visitaron el centro de vía remota y atención al cliente en el peaje de Dock Sud, donde se puso en funciones el nuevo sistema. De esta manera, se suma a los recientes peajes mixtos (manual y TelePASE), que ya funcionan en Hudson.

En este sentido, Pablo Ceriani, gerente general de AUBASA y ex presidente de Aerolíneas Argentinas expresó: “Es primordial la incorporación de tecnología a la empresa que forma parte del proceso de reconversión que promueve el gobernador Axel Kiciloff en cada área de la Provincia”.

En las cabinas con TelePASE, el operador se encarga de cobrar a aquellos automovilistas que no pueden circular cuando la barrera no se levanta. Además, se ocupan de cargar de forma manual la patente de los autos que no son leídas, ya sea porque la patente se encuentra en mal estado o porque el sticker está mal colocado. Cabe destacar que 8 de cada 10 vehículos que circulan en la autopista que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la capital bonaerense tienen TelePASE.

“Representa una etapa más hacia el proceso de modernización que AUBASA tiene previsto a mediano plazo, para agilizar el tránsito de manera considerable y tener una mejor experiencia de viaje ahorrando tiempo y mayor seguridad”, señalaron las autoridades de AUBASA.