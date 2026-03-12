Comenzó la construcción de un nuevo edificio para la Universidad Nacional Guillermo Brown

En ese sentido, Cascallares destacó el rol de la universidad como motor de movilidad social ascendente: "Seguimos fortaleciendo la educación pública con obras que generan más oportunidades para los jóvenes de nuestro distrito y de toda la región". El caso de la UNaB no es aislado. El Programa de Infraestructura Universitaria de la Provincia contempla la reactivación de 21 obras en 20 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, contraponiéndose a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de desfinanciar la obra pública educativa.

Así, la Provincia asumió la ejecución de esos proyectos para garantizar el acceso a laboratorios, talleres y auditorios a más de 50 mil estudiantes en toda la jurisdicción. La recorrida contó además con la presencia del vicerrector Facundo Nejamkis y funcionarios de las secretarías de infraestructura municipal y universitaria, consolidando un esquema de trabajo articulado entre la Provincia, el Municipio y la entidad académica.