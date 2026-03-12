Comenzó la construcción de un nuevo edificio para la Universidad Nacional Guillermo Brown

Katopodis, junto a Cascallares y Fabiani, supervisó el inicio de las obras del inmueble que albergará aulas y talleres en Burzaco. El proyecto beneficiará a más de 5.500 estudiantes.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, asistió el miércoles al comienzo de la construcción de un nuevo edificio para la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). La obra se enmarca en el Programa de Infraestructura Universitaria bonaerense, una iniciativa diseñada para retomar los proyectos que fueron suspendidos por la actual administración nacional.
Acompañado por el diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani y el rector de la casa de estudios, Pablo Domenichini, Katopodis subrayó la importancia estratégica de la educación superior en el conurbano sur: "Milei quiere armar otra Argentina. Nosotros defendemos lo que fue y sigue siendo un orgullo para todos: la universidad pública, gratuita y de calidad", sentenció el funcionario.
El edificio, con una superficie de 1.076 metros cuadrados cubiertos, comprende dos niveles diseñados para optimizar la formación técnica y administrativa en el campus de la Quinta Rocca, ubicado en la localidad de Corimayo. La planta baja albergará un aula-taller, oficinas de administración, sala de profesores, sectores colaborativos y un área de cocina vinculada a la futura cafetería; mientras que el primer piso contará con dos aulas-taller, un aula de informática y una unidad específica para el taller de mecatrónica, una de las áreas de mayor demanda tecnológica de la institución.
El diseño contempla un patio central de 30 metros para integrar la construcción con el entorno natural, preservando las especies arbóreas preexistentes del predio. La finalización de esta etapa permitirá que más de 300 alumnos cursen de forma simultánea, fortaleciendo la infraestructura propia de la UNaB. Según explicaron las autoridades, este avance no solo mejora las condiciones pedagógicas para los 5.500 estudiantes actuales, sino que representa un ahorro logístico y presupuestario para la universidad al reducir progresivamente la necesidad de alquilar espacios externos en distintos puntos del partido de Almirante Brown.
En ese sentido, Cascallares destacó el rol de la universidad como motor de movilidad social ascendente: "Seguimos fortaleciendo la educación pública con obras que generan más oportunidades para los jóvenes de nuestro distrito y de toda la región". El caso de la UNaB no es aislado. El Programa de Infraestructura Universitaria de la Provincia contempla la reactivación de 21 obras en 20 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, contraponiéndose a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de desfinanciar la obra pública educativa.
Así, la Provincia asumió la ejecución de esos proyectos para garantizar el acceso a laboratorios, talleres y auditorios a más de 50 mil estudiantes en toda la jurisdicción. La recorrida contó además con la presencia del vicerrector Facundo Nejamkis y funcionarios de las secretarías de infraestructura municipal y universitaria, consolidando un esquema de trabajo articulado entre la Provincia, el Municipio y la entidad académica.
comentar