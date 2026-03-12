Un entonado Almirante visitará a Racing de Córdoba

Entonces, con la llegada de Jara, quien tiene más de 300 partidos en Primera, Rodrigo Alonso suma otro futbolista de jerarquía y experiencia a su plantel. Es que días antes se había sumado Nazareno Bazán quien de ese modo regresó al Aurinegro.

Por otro lado, la victoria en Caseros no fue óptima para Almirante, ya que perdió por varios meses a Agustín Dattola. Es que el zaguero, el pasado lunes, fue operado con éxito y se perdería toda la temporada. Dattola sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda y estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas. Así, por el lugar que dejó vacante en el plantel, la dirigencia mirasol fue autorizada a buscar un reemplazante, en este caso fue Leonardo Jara.