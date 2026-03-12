Un entonado Almirante visitará a Racing de Córdoba

Con 7 puntos, se encuentra segundo en la tabla, tras empatar con Los Andes, superar All Boys e imponerse a Estudiantes. El dato negativo es que Agustín Dattola sufrió una lesión ligamentaria, fue operado y estará fuera de las canchas entre seis y ocho meses.
La huelga detuvo el fútbol durante un fin de semana, pero la pelota recobrará movimiento este fin de semana, en cuyo contexto Almirante Brown volverá a salir a la cancha. Así, por la quinta fecha de la Primera Nacional, en el marco de la Zona A, el domingo desde las 18, el Mirasol visitará a Racing de Córdoba, en el estadio Miguel Sancho, en donde dirigirá Maximiliano Manduca.
Almirante Brown se ha convertido en uno de los animadores de la Zona A en este primer tramo. Suma 7 puntos, al igual que San Miguel, ocupa el segundo escalón de las posiciones, a dos del líder, Acassuso.
El equipo de Rodrigo Alonso arrancó con un empate 0-0 frente a Los Andes, en Lomas de Zamora, luego superó a All Boys en Casanova, por 2-1 y al siguiente acto pisó fuerte en Caseros, en donde derrotó por la mínima a Estudiantes, con gol de Pomelo Vera, mientras que está pendiente el partido con Mitre de Santiago del Estero (cuarta fecha), que debía jugarse en el Fragata Presidente Sarmiento.
Queda claro que el inicio le ha mostrado una sonrisa a Almirante, que fuera de la cancha también ha generado movimientos. Por caso, cerró la incorporación de Leonardo Jara, de último paso por Godoy Cruz. El defensor, que también se mueve como volante, surgió de las inferiores de Estudiantes de La Plata, luego pasó por Boca, Vélez, DC United de la MLS y el Tomba.
Entonces, con la llegada de Jara, quien tiene más de 300 partidos en Primera, Rodrigo Alonso suma otro futbolista de jerarquía y experiencia a su plantel. Es que días antes se había sumado Nazareno Bazán quien de ese modo regresó al Aurinegro.
Por otro lado, la victoria en Caseros no fue óptima para Almirante, ya que perdió por varios meses a Agustín Dattola. Es que el zaguero, el pasado lunes, fue operado con éxito y se perdería toda la temporada. Dattola sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda y estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas. Así, por el lugar que dejó vacante en el plantel, la dirigencia mirasol fue autorizada a buscar un reemplazante, en este caso fue Leonardo Jara.
