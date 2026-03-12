Los trenes del ramal Suárez volvieron a llegar a Retiro, pero con un fuerte recorte de servicios

Trenes Argentinos no explicó el motivo por el cual el comienzo del servicio se postergó por 2 horas, afectando a quienes ingresan a sus trabajos a las 6, 7 e incluso 8 de la mañana, que desde hoy deben recurrir al autotransporte. Tampoco por qué la finalización de la prestación se adelantó alrededor de una hora.

Sobre la sorpresiva reanudación del servicio, indicó que "se produce tras las pruebas de rigor, que se ejecutaron en menos tiempo de lo previsto (en vez de 15, 4 días) y arrojaron resultados satisfactorios, permitiendo garantizar las condiciones óptimas de circulación. Los ensayos se realizaron con formaciones sin pasajeros corroborando el correcto funcionamiento del nuevo sistema.

Añadió que la renovación del señalamiento en el ingreso a Retiro fue ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura y forma parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria. Se trata de una obra fundamental y urgente destinada a mejorar las condiciones de seguridad operacional. La actualización del sistema de señalamiento permitirá mejorar los estándares de frecuencia y velocidad en todos los ramales.

La obra contempló el reemplazo de 120 kilómetros de cables, se instalaron nuevas señales y semáforos y se concretó el traspaso del antiguo sistema -que contaba con más de 100 años de antigüedad- al nuevo equipamiento. Para llevar adelante esta actualización fue necesario desconectar la estructura existente y vincularla con el nuevo señalamiento, período en el que no fue posible que circulen trenes, que se extendió entre el 10 de enero y ayer miércoles 11 de marzo.

Durante el período en que estuvo el servicio afectado, se renovaron, además de la señalización, 7,7 kilómetros de vías del ramal Tigre. Gracias a ello, la actualización de la traza ferroviaria, entre Empalme Maldonado y Tigre acumula 29 kilómetros nuevos de vías, 13 cuadros de estación adecuados, 16 pasos a nivel y 12 puentes renovados.

La renovación de vías en el ramal Tigre continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio. Se prevé que, con su avance el tiempo de viaje entre Retiro y Tigre se reducirá en aproximadamente 10 minutos para mitad de año; mientras que, para fines de 2026, el recorrido podría restar otros 7 minutos. Actualmente, para recorrer los 29 kilómetros de extensión del ramal, los trenes emplean una hora y siete minutos.

En cambio en el ramal Retiro-Suárez, de 23 kilómetros de longitud, con un tiempo de viaje de 48 minutos, no hubo ninguna reducción del tiempo de viaje y tampoco hay previsión alguna de que ocurra, aunque las vías se renovaron años atrás. La razón es que en esa obra no se cambiaron los enlaces entre las vías -denominados también cambios y, técnicamente, Aparatos de Vía (ADV)- y la circulación de los trenes por los mismos está limitada a 30 kilómetros por hora; fuera de ellos, 80 kilómetros por hora.

La rehabilitación del tramo Retiro-Belgrano R permitió que el único tren de larga distancia de la Línea Mitre, que tiene por destino Rosario Norte, deje de tener como cabecera a Colegiales y vuelva a salir de Retiro. Pero como la venta anticipada de pasajes se realizó tomando a esa terminal provisoria, efectuará parada allí, no así al regreso.

Cabe recordar que los otros dos trenes de larga distancia de la Línea Mitre, a Córdoba y Tucumán "se encuentra temporariamente interrumpidos por solicitud del concesionario Nuevo Central Argentino (NCA) para tareas de revisión de vías" -como señala la página web de Trenes Argentinos- desde fines de setiembre del año pasado. Fuentes ferroviarias advirtieron que otro problema es "la falta de locomotoras en condiciones", situación que se aprecia por el hecho de que el tren a Rosario Norte circula con dos máquinas, mientras que las cancelaciones en el servicio Villa Ballester-Zárate son frecuentes por la misma razón.