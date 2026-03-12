Mayra Mendoza recorrió la Expoagro 2026 y destacó el rol del campo

Al ser consultada por el viaje a Estados Unidos de la esposa del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, Bettina Angeletti, en el avión presidencial, subrayó: “No me parece bien. Es grave y más por parte de funcionarios que además se jactan de no tener gastos extras sabiendo lo que está viviendo el país. Igual, me parecen mucho más graves otras cosas, el cierre de FATE y de más de 20 mil PyMEs, lo que sucede con los jubilados, la desprotección a las personas con discapacidad, el desfinanciamiento a las universidades y las consecuencias de ello. Así que lo de Adorni, por supuesto, me parece mal, pero el rumbo que va camino la Argentina en los próximos meses, en un contexto mundial muy delicado, es lamentable y preocupante”.