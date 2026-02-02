Comenzó la inscripción para el Plan FinEs 2026 en Almirante Brown

Contar con el título secundario es hoy un requisito indispensable en el mercado laboral argentino. Según datos del Observatorio de Argentinos por la Educación y el INDEC, las personas que completan la secundaria tienen tasas de empleo significativamente más altas: la desocupación suele duplicarse entre quienes no han alcanzado la terminalidad educativa. Además, finalizar esta etapa es el paso previo necesario para acceder a estudios superiores o formaciones técnicas profesionales.

Desde la Secretaría de Educación local reafirmaron la importancia de esta política pública, señalando que el Estado local busca fortalecer la educación como una "herramienta central para la inclusión y el desarrollo". El objetivo es facilitar el acceso mediante una amplia oferta de sedes y horarios distribuidos estratégicamente en todo el distrito.

Los interesados deben presentarse en los puntos de asesoramiento habilitados para recibir información sobre las sedes y modalidades de cursada disponibles: Adrogué, Casa de la Cultura: Esteban Adrogué 1224, 4º piso. De lunes a viernes, de 8 a 16. Burzaco, Jefatura Distrital: Quintana 650. De lunes a viernes, de 9 a 17. Glew, Centro Educación de Nivel Secundario (CENS) 452: Alem 680. De lunes a viernes, de 18:30 a 21:30. Para resolver dudas adicionales o recibir orientación personalizada, la Comuna ha dispuesto los siguientes canales: 11-6642-8399 y [email protected].

El Plan FinEs se consolida como una segunda oportunidad para miles de ciudadanos que buscan transformar su realidad socioeconómica a través del conocimiento. En un contexto global que exige competencias cada vez más complejas, completar el ciclo básico sigue siendo la inversión más segura para el futuro.