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Comenzó la renovación de los talleres de la Escuela Técnica 3 de San Isidro

A diez años del incendio que afectó gravemente al colegio, el Municipio inició la puesta en valor integral y la modernización de los mismos, que beneficiará a sus 596 alumnos.

El Municipio de San Isidro comenzó la puesta en valor integral y modernización de los talleres de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 de San Isidro, que beneficiará a sus 596 alumnos. La obra contempla la rehabilitación completa de los sectores dañados por el incendio, con el objetivo de, no solo reparar los daños acumulados, sino también actualizar y optimizar las condiciones funcionales y de seguridad del edificio. Se intervienen aproximadamente 667 metros cuadrados, incorporando mejoras sustanciales que transforman los espacios educativos.

Entre las principales intervenciones se incluye el reacondicionamiento de la estructura comprometida por el incendio; renovación total de pisos, cielorrasos, muros y revoques; nuevas instalaciones eléctricas, de iluminación y desagües pluviales; e incorporación de aventanamientos en fachadas para mejorar la iluminación y ventilación natural en las aulas.

Todas las soluciones constructivas priorizan la durabilidad, la seguridad y el desempeño técnico, convirtiendo esta puesta en valor en una modernización integral que fortalece la vida útil del establecimiento y garantiza espacios adecuados y modernos para el desarrollo de las actividades educativas técnicas.

Con los trabajos citados, el Municipio de San Isidro -a cuyo frente se desempeña Ramón Lanús- reafirma su compromiso con la educación pública y responde a una necesidad histórica de la comunidad educativa de la Escuela Técnica 3, devolviéndole a sus talleres la funcionalidad y calidad que merecen tras diez años.

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