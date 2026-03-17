Comenzó la renovación de los talleres de la Escuela Técnica 3 de San Isidro

A diez años del incendio que afectó gravemente al colegio, el Municipio inició la puesta en valor integral y la modernización de los mismos, que beneficiará a sus 596 alumnos.

El Municipio de San Isidro comenzó la puesta en valor integral y modernización de los talleres de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 de San Isidro, que beneficiará a sus 596 alumnos. La obra contempla la rehabilitación completa de los sectores dañados por el incendio, con el objetivo de, no solo reparar los daños acumulados, sino también actualizar y optimizar las condiciones funcionales y de seguridad del edificio. Se intervienen aproximadamente 667 metros cuadrados, incorporando mejoras sustanciales que transforman los espacios educativos.