Con actividades abiertas a los vecinos, la Universidad de Lomas conmemora el Mes de la Memoria

Llevará adelante una serie de propuestas académicas, culturales y de extensión durante marzo y abril. El cronograma incluye cine, concursos literarios y talleres abiertos a la comunidad.
Con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) lanzó una agenda integral de actividades destinadas a fortalecer la memoria colectiva y el compromiso democrático. La iniciativa busca no solo recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino también analizar el impacto que la dictadura tuvo sobre el sistema universitario argentino.
Desde la institución recordaron que, durante el período dictatorial, las universidades fueron blancos estratégicas de la represión, sufriendo intervenciones, expulsiones de docentes y una drástica caída en la matrícula estudiantil. En el caso específico de la UNLZ, la comunidad rinde homenaje a nueve de sus integrantes -estudiantes y funcionarios- que fueron víctimas de desaparición forzada o asesinato por el terrorismo de Estado y la Triple A.
La agenda, de carácter público y gratuito, se desarrollará principalmente en las facultades de Ciencias Sociales y Derecho, así como en el Museo Pío Collivadino. Este miércoles comenzó con una "Pañuelada por la Memoria" en el Salón Central de la Facultad de Ciencias Sociales, donde homenajearon la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
El jueves 26, la Facultad de Derecho llevará adelante la jornada "A 50 años de la interrupción del orden constitucional", un espacio de extensión orientado al análisis jurídico y social de los derechos humanos. Además, La Facultad de Ciencias Sociales lanzó la tercera edición del Concurso Literario "Historias que florecen", destinada a cuentos y poesías sobre la temática. El 6 de abril, en tanto, se dictará un taller de mosaico y se armará una obra colectiva, con el acompañamiento de la artista Jimena Escudero.
Uno de los pilares de la conmemoración será el ciclo cinematográfico que se desarrollará en el Auditorio Rodolfo Walsh durante todo abril y parte de mayo. La programación incluye clásicos y documentales contemporáneos como La historia oficial (Luis Puenzo), La noche de los lápices (Héctor Olivera), Infancia clandestina (Benjamín Ávila) y Azor (Andreas Fontana). El cronograma de todas las actividades puede consultarse en https://www.unlz.edu.ar/?p=10239 Con esta serie de propuestas, la UNLZ reafirma su papel como espacio de pensamiento crítico y defensa de los valores republicanos, invitando a vecinos y estudiantes a participar de las jornadas de reflexión histórica.
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