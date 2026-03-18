Con actividades abiertas a los vecinos, la Universidad de Lomas conmemora el Mes de la Memoria

Uno de los pilares de la conmemoración será el ciclo cinematográfico que se desarrollará en el Auditorio Rodolfo Walsh durante todo abril y parte de mayo. La programación incluye clásicos y documentales contemporáneos como La historia oficial (Luis Puenzo), La noche de los lápices (Héctor Olivera), Infancia clandestina (Benjamín Ávila) y Azor (Andreas Fontana). El cronograma de todas las actividades puede consultarse en https://www.unlz.edu.ar/?p=10239 Con esta serie de propuestas, la UNLZ reafirma su papel como espacio de pensamiento crítico y defensa de los valores republicanos, invitando a vecinos y estudiantes a participar de las jornadas de reflexión histórica.