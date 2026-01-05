Con mucha ilusión, Lomas se prepara para recibir a los Reyes Magos

El recorrido comenzará a las 20.30 desde Laprida y Meeks y finalizará en la sede de la entidad, en Hipólito Yrigoyen al 8.400. Para la realización de este festejo se cuenta, además, con la ayuda del obispado, la Policía y de muchísimos socios de la entidad organizadora, entre otros.

La caravana comenzará a transitar por Meeks, para luego tomar por Boedo hasta la Av. Yrigoyen. A lo largo de todo el trayecto, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán saludando y recibiendo las cartitas de todos los chicos. Los Reyes Magos estarán acompañados por la Banda Municipal, acróbatas y artistas locales que irán animando a lo largo de todo el trayecto.

Frente a la plaza Grigera, se detendrán un momento y descenderán de los móviles para "adorar" al Niño Dios, presente en un Pesebre viviente. En ese momento, el obispo lomense, monseñor Jorge Lugones, impartirá una bendición y compartirá un mensaje a la comunidad.

La fiesta popular más antigua del distrito tendrá como cierre un show lumínico sin impacto sonoro desde la terraza del Palacio Municipal. Durante el recorrido, los miles de vecinos, que año tras año se congregan para compartir este momento único.

Previamente, durante la tarde, los Reyes visitarán a los niños internados en el Hospital Gandulfo y a quienes viven en el Hogar Pereyra para saludarlos y entregarles obsequios. También se acercarán al Hogar San Roque (geriátrico), donde acercarán distintos artículos..

A la actividad fueron invitadas especialmente autoridades municipales y de entidades intermedias, quienes encabezarán la marcha junto al presidente del Círculo Católico de Obreros, Oscar Cioffi hijo.

"Para el Círculo Católico de Obreros es un orgullo seguir manteniendo viva, y de manera ininterrumpida, esta tradición que genera tanta ilusión en los chicos y no tan chicos", expresó Cioffi en diálogo con este medio.

En ese marco, el dirigente añadió: "Como institución le pedimos a los Reyes poder tener una sociedad más justa, que todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades para desarrollarse".

Finalmente, Cioffi agradeció "el apoyo de todos lo que hacen que todo esto sea posible este acontecimiento" y adelantó que habrá una importante sorpresa este año.

En esta oportunidad, hizo especial hincapié en la ayuda recibida por parte del colegio William Shakespeare, que realizó una colecta de juguetes para donar a la entidad.