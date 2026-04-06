Con nuevo operador, la línea de colectivos 148 sigue sin funcionar

En el caso de la línea 148, quedarían solamente los ramales que unen Plaza Constitución con el cementerio de Florencio Varela, La Capilla, Villa del Plata, y San Francisco Solano por Andrés López, Monteverde y Donato Alvarez, según la citada acta. En consecuencia, desaparecían los ramales por Acceso y barrio El Jalón, que llegaban a varios puntos de Quilmes.

La adjudicación a La Central de Vicente López de la 148 significó el rechazo de la propuesta del grupo DOTA, que consistía en que los ramales a Solano estuvieran a cargo de la Empresa San Vicente Sociedad Anónima de Transporte (SAT) -de ese grupo- y los de Varela a cargo de Expreso Quilmes (línea 98) que pertenece en partes iguales a DOTA y Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES), que tiene a su cargo la línea 85.

DOTA además cuestionó ante la Secretaría de Transporte que La Central de Vicente López se hiciera cargo de la 148, recordando que esa dependencia estatal le adjudicó a esa empresa un nuevo recorrido -en referencia a la línea 197- en vez de racionalizar el corredor, y a generar la inviabilidad definitiva de la línea 148 "y la partida de defunción de El Nuevo Halcón". De tal manera hizo referencia a que desde el 1 de setiembre del año pasado, varios de los ramales de la línea 129 -que cobra una tarifa de media distancia (denominada suburbana grupo II)- se transformaron en la línea 197, con una tarifa idéntica a las de otras líneas urbanas (técnicamente, suburbana grupo I), una medida que fue impugnada por Expreso Quilmes.

El dueño de La Central de Vicente López es Marcelo Zbikoski, hermano de Eduardo y Javier Zbikoski, quienes están al frente del Grupo Metropol, que han ido sumando líneas en toda el área metropolitana. El origen de los tres es la ciudad de Posadas, donde literalmente controlan a través de distintas firmas todo el transporte urbano, e incluso el único tren internacional de Argentina, que une la capital misionera con Encarnación, en Paraguay.

Mientras tanto, en las redes, las quejas por el servicio de una de las líneas de la nueva operadora de la 148, la 197, se acumulan. Por ejemplo, el 26 de marzo precisaron que el interno 813 "salió a las 19.05 de la estación de Varela y se quedó en la avenida Hipólito Yrigoyen a las 19.17, ni llegó al Cruce Varela".

Otro usuario dio cuenta que el último sábado, el interno 858 que circulaba en dirección a Varela, se quedó en la avenida Mitre a la altura de Sarandí, lo que determinó que otros pasajeros sumaran otros inconvenientes sufridos, como otra unidad que el jueves quedó varada en Ingeniero Allan, y expresando su preocupación respecto a que se haga cargo de la línea 148.