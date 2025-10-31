Con un encuentro de payadores comienzan a festejar el Mes de la Tradición

La actividad, en el Paseo del Bicentenario, ubicado en Avenida Sarmiento 1040, comenzará a las 17.30 con el homenaje a Gandola, reconocido poeta, representante de la cultura y el tradicionalismo sanvicentino, autor de la letra de la milonga "El Ultimo Viaje". En el marco de este emotivo reconocimiento, se realizará la tradicional plantación del ombú de Pancho, un gesto que reafirma la memoria y el legado de uno de los mayores referentes de la cultura popular del distrito.

Luego, el escenario se llenará de guitarras y versos improvisados con el Encuentro de Payadores, donde se presentarán Marta Suint, José Curbelo, David Tokar, Saturno Santana, Luciano Bares, Aron Juárez, Juan Lalanne y Emanuel Gabotto, entre otros. Además, habrá un especial reconocimiento al payador uruguayo Juan Carlos López, en una velada que promete reunir tradición, música y hermandad rioplatense.

Organizada por la Secretaría de Cultura y Deportes junto a la Comisión de Festejos Tradicionalistas local, la jornada contará también con la Feria de Artesanías de la Estación Cultural, ofreciendo un espacio para disfrutar de la producción artesanal y gastronómica local. Los organizadores aclararon que en caso de lluvias las actividades se trasladarán al Galpón de las Artes, garantizando la realización de una jornada dedicada a nuestras raíces y al espíritu tradicionalista que caracteriza a San Vicente.

Además, San Vicente se prepara para celebrar la Semana de la Tradición y el 71er. aniversario del Centro Tradicionalista El Volcador. En ese marco, el intendente Nicolás Mantegazza recibió al presidente del Centro, Juan Pablo Burgos, junto a su equipo de trabajo, para coordinar las actividades que formarán parte de esta importante festividad. Durante el encuentro, se planificaron las actividades que se desarrollarán del 10 al 15 de noviembre, en el marco de una nueva edición de la tradicional celebración sanvicentina, que rinde homenaje a las raíces, costumbres y valores del pueblo argentino.