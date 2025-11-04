Concesionarán la ruta 205 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas

Esta se enmarca dentro de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC), el programa impulsado por el Ministerio de Economía para transferir la gestión de corredores estratégicos al sector privado. El anuncio fue realizado por el ministro Luis Caputo a través de su cuenta oficial de X, donde afirmó que con esta iniciativa el Ejecutivo busca "reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro".

"La iniciativa busca modernizar la red vial argentina mediante la participación de capitales privados, reducir los costos de mantenimiento para el Estado y mejorar la seguridad y la calidad de los caminos", destacaron desde la cartera económica. "Estamos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos", expresó Caputo.