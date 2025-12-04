Concesionaria de Monte Grande sorteará un auto para ayudar a un vecino de Luis Guillón

Quienes realicen su aporte a ingresarán directamente en el sorteo de un Fiat Uno, que se realizará el 22 de diciembre y será transmitido en vivo por las redes sociales de la empresa: https://www.instagram.com/carfan.automotores/. El objetivo es recaudar fondos para que este vecino, Carlos Sotelo, pueda solventar sus gastos de manutención y de su familia durante al menos unos ochos meses, plazo en el que deberá hacer reposo y no podrá trabajar.

Según explicaron los dueños de Carfan Automtores, pusieron a disposición un auto y decidieron vender una calco solidaria de $3.000, que además brinda una chance para participar del sorteo. "Queremos juntar lo más posible para que pueda estar tranquilo. El tiene una familia, una mujer y una hija, y alquilan en Luis Guillón. A veces se les complica mucho, por eso pensamos que esta era la mejor forma de darle una mano más grande", expresó Cristian, uno de los propietarios en diálogo con Echeverría Online.

Los organizadores remarcaron que Carlitos viene realizando distintas rifas y actividades para generar ingresos, pero la situación económica actual hace difícil afrontar todos los gastos que una familia necesita para vivir. El objetivo es que esta campaña permita darle alivio y estabilidad durante los meses más duros del proceso. La comunidad espera que la solidaridad vuelva a hacerse presente, como en tantas otras ocasiones. Los interesados en sumar su granito de arena, pueden ponerse en contacto por Instagram a @carfan.automotores o directamente transferir 3 mil pesos al alias "todosconcarlitos".