Más de 70 jóvenes presentaron sus proyectos en el cierre del año del Club de Robótica

El encuentro funcionó como cierre del ciclo 2025 y, allí, las familias y vecinos pudieron interactuar con los desarrollos tecnológicos creados por los estudiantes. Entre los proyectos más destacados se presentaron autos a control remoto programados para esquivar obstáculos, un sistema de riego automatizado con energía solar, un videojuego propio y una impresionante máscara de Iron Man impresa en 3D y que se encuentra en proceso de automatización.

Además de la exposición, los asistentes disfrutaron de experiencias de realidad virtual inmersiva, demostraciones de brazos robóticos y de fabricación de prototipos mediante impresoras 3D. La jornada contó con la presencia del secretario de Educación del Municipio de Almirante Brown, Sergio Pianciola, quien recorrió la muestra, dialogando con los jóvenes creadores sobre sus invenciones.

Durante el acto de entrega de diplomas -que incluyó reconocimientos a los diez estudiantes avanzados y graduados de la UNaB que se desempeñaron como tutores- se subrayó el valor social de la iniciativa. En ese sentido, el secretario de Extensión de la universidad, Ignacio Jawtuschenko, sostuvo: «Lo que comenzó como una idea, hoy es una comunidad con protagonistas y proyectos pensados con compañeros y con el ser humano en el centro».

Jawtuschenko enfatizó, además, sobre el desafío que representa «motivar, fascinar y entusiasmar en tiempos difíciles», remarcando que la universidad pública tiene la obligación de «generar espacios para romper el aislamiento y apuntar al futuro». Por su parte, el docente del club, Rodrigo Robles, agradeció el acompañamiento de las familias y sintetizó el espíritu del grupo con una definición emotiva: «Al igual que durante todo el año, hicimos mucho más que programar. Crecimos, aprendimos y construimos juntos».

El espacio es una iniciativa de la Secretaría de Extensión con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas a través del diseño y producción de proyectos innovadores. De este modo, el Club de Robótica de la UNaB se propone como un espacio de aprendizaje extracurricular donde los jóvenes experimentan con las últimas tecnologías en automatización, IoT y domótica.

La propuesta se consolidó gracias a una fuerte articulación entre el sector educativo, público y productivo que le permitió contar con el respaldo del Municipio de Almirante Brown, la Unión Industrial local, la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado, el Centro Local de Innovación y Cultura (CLIC) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, empresas del sector privado como Genrod, TGI Pagk, Doing, Ice Cream y Micro, entre otras, apuestan a este semillero de talento, donde también se prevé que alumnos de escuelas técnicas puedan realizar sus prácticas profesionalizantes en el futuro.