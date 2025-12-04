Recuperó en el día 4 millones de pesos que perdió en una estafa

La modalidad de los ilícitos a través de las plataformas virtuales se convirtió en moneda corriente en los últimos años y cada vez se dan con mayor frecuencia. Lo cierto es que primero empezaron engañando a las personas mayores, que tienen más dificultad para manipular dispositivos electrónicos, pero las técnicas fueron mejorando y ahora nadie está a salvo o puede asegurar que no caerá en las trampas tan bien pensadas. Esto fue lo que le pasó al damnificado, aunque el final fue completamente feliz.

El hecho se denunció el pasado viernes y el vecino quilmeño sostuvo que le llegó un mensaje a través de Whatsapp de un contacto amigo con el que mantenía charlas de negocios muy seguido. Es por ello que no le sorprendió cuando le ofreció comprar dólares a un valor similar al cual estaba en el mercado, aunque el cambio le favorecía notablemente. Lo cierto es que la situación no culminó como esperaba.

Su allegado le pasó una cuenta bancaria para realizar la transferencia, le indicó que estaba a nombre de otra persona y transfirió ni más ni menos que 4 millones de pesos. A los minutos, el estafador le dejó de contestar y al lograr contactarse el damnificado con su verdadero contacto para saber qué había ocurrido, este último le dijo que le habían hackeado el teléfono celular y que estaban enviando mensajes falsos a sus allegados para robarles dinero.

Así las cosas, no dudó en denunciar en la seccional policial de turno lo que le había pasado. Autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, especializada en delitos cibernéticos, se comunicaron con la entidad bancaria responsable y pidieron el bloqueo de todas las cuentas, como así también el inmediato rastreo del dinero robado.

Lo sorprendente fue que en el mismo día, la víctima recuperó los 4 millones de pesos ya que pudieron localizar el monto y frenar su movilización a la cuenta de un tercero. Si bien no identificaron a los ladrones que montaron esta escena, la investigación ya está en marcha para dar con su paradero y así desbaratar a esta organización peligrosa que opera contra el bolsillo de los quilmeños.

Por otro lado, pidieron a la comunidad que en caso de recibir mensajes extraños o de sufrir una estafa, se comuniquen de inmediato con el canal de ayuda de la entidad bancaria para avisar lo sucedido, para después hacer la denuncia ante la oficina de denuncias del Ministerio Público que corresponde por la localidad, en la comisaría de la zona o a [email protected] aportando todos los datos que posea.