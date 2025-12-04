Policía que estaba de franco mató a un delincuente tras un intento de robo

Según fuentes de la investigación, el conductor, que es un oficial de la policía que estaba de franco y vestido de civil, se resistió a la tentativa de robo y, luego de extraer su pistola reglamentaria, se enfrentó con los asaltantes y, en el tiroteo, uno de ellos fue abatido. Tras dar aviso al 911, la Policía arribó al lugar y hallaron el cadáver del joven ladrón fallecido, a a causa de un impacto de bala en el estómago. Asimismo, confirmaron que la víctima del ilícito resultó ilesa.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Grieco. Los investigadores se encuentran a la búsqueda de imágenes para poder determinar el desarrollo de los sucesos, la actuación del efectivos y tratar de identificar al resto de los delincuentes que se dieron a la fuga.