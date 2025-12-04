Policía que estaba de franco mató a un delincuente tras un intento de robo

Un grupo de malvivientes interceptó al efectivo, que estaba de civil, para sustraerle la moto en la que se movilizaba. El hombre se enfrentó a los asaltantes y en el tiroteo abatió a uno de ellos.
Un delincuente abatido y otro prófugo fue el saldo en un intento de robo en el que los delincuentes se enfrentaron a un oficial de policía que en ese momento estaba fuera de servicio, aunque portaba su arma reglamentaria. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del miércoles, en inmediaciones de del cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Carlos Diehl, en Longchamps, partido de Almirante Brown, donde el hombre que circulaba a bordo de una moto fue sorprendido por varios individuos que quisieron arrebatarle el vehículo.
Según fuentes de la investigación, el conductor, que es un oficial de la policía que estaba de franco y vestido de civil, se resistió a la tentativa de robo y, luego de extraer su pistola reglamentaria, se enfrentó con los asaltantes y, en el tiroteo, uno de ellos fue abatido. Tras dar aviso al 911, la Policía arribó al lugar y hallaron el cadáver del joven ladrón fallecido, a a causa de un impacto de bala en el estómago. Asimismo, confirmaron que la víctima del ilícito resultó ilesa.
La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Jorge Grieco. Los investigadores se encuentran a la búsqueda de imágenes para poder determinar el desarrollo de los sucesos, la actuación del efectivos y tratar de identificar al resto de los delincuentes que se dieron a la fuga.
