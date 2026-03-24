Conmemoraron los 50 años del golpe militar con una vigilia cultural en Almirante Brown

Bajo la consigna "Nunca Más", se llevó adelante una jornada de reflexión y cultura en el Playón de la Memoria. El encuentro contó con la participación de artistas locales y representantes de instituciones educativas.
Con motivo de cumplirse medio siglo de último golpe de Estado, el municipio de Almirante Brown llevó adelante su tradicional vigilia conmemorativa en el Playón de la Memoria y los Derechos Humanos de Burzaco. La jornada, que se extendió hasta las primeras horas de este martes, convocó a cientos de vecinos y organizaciones en el espacio ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.
La actividad fue encabezada por el intendente interino, Juan Fabiani, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars. Durante la actividad, Fabiani destacó la importancia del encuentro, compartiendo una noche de reflexión y homenaje junto a la comunidad, a cincuenta años de aquel hecho y reafirmó el compromiso del distrito con el mensaje de "Nunca Más".
La programación se inició por la tarde con una propuesta multidisciplinaria que integró muestras artísticas, charlas y espectáculos en vivo. Entre las presentaciones destacadas se encontraron el Teatro Envión 1 y 2 junto a la participación del programa Jóvenes y Memoria de la Escuela Secundaria 28, iniciativa que busca involucrar a las nuevas generaciones en el ejercicio de la identidad histórica local.
La agenda artística continuó con diversas expresiones de danza y ritmo a cargo del Ballet Querencia Madres, Las Bartolinas, la comparsa Murga al Borde y el grupo de percusión Nueva Era. En paralelo, una radio abierta funcionó como espacio de diálogo para recolectar testimonios y reflexiones de los asistentes durante toda la jornada.
Hacia el cierre de la noche, el escenario principal recibió la obra teatral "Blanco sobre Blanco" y la actuación de la banda "Contra todos los males de este mundo", que realizó un tributo a Luis Alberto Spinetta. Por su parte, el diputado provincial Mariano Cascallares se sumó a la conmemoración expresando el deseo de que en el país prevalezca la búsqueda de"Memoria, Verdad y Justicia", al cumplirse este aniversario circular de 50 años.
El momento de mayor carga simbólica se vivió hacia el final del encuentro con el encendido del tradicional Mural de las Velas. Ese acto, que el municipio repite cada año, permitió a la comunidad esperar el inicio del 24 de marzo en un clima de respeto y homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en la región.
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