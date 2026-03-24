Conmemoraron los 50 años del golpe militar con una vigilia cultural en Almirante Brown

Hacia el cierre de la noche, el escenario principal recibió la obra teatral "Blanco sobre Blanco" y la actuación de la banda "Contra todos los males de este mundo", que realizó un tributo a Luis Alberto Spinetta. Por su parte, el diputado provincial Mariano Cascallares se sumó a la conmemoración expresando el deseo de que en el país prevalezca la búsqueda de"Memoria, Verdad y Justicia", al cumplirse este aniversario circular de 50 años.

El momento de mayor carga simbólica se vivió hacia el final del encuentro con el encendido del tradicional Mural de las Velas. Ese acto, que el municipio repite cada año, permitió a la comunidad esperar el inicio del 24 de marzo en un clima de respeto y homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en la región.