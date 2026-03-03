Controlan incendio en un depósito de materiales de comunicación en Rafael Calzada

Para combatir el siniestro, se desplazaron tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. El operativo de emergencia contó además con el apoyo de personal de Defensa Civil y efectivos policiales, quienes trabajaron de manera coordinada para contener y finalmente extinguir las llamas.

A pesar de las maniobras de los brigadistas, la intensidad del foco ígneo provocó afectaciones en una vivienda contigua al establecimiento. Tras lograr la extinción total, el personal de bomberos realizó las tareas de enfriamiento necesarias para asegurar la estructura y evitar posibles reinicios.

De acuerdo con la información suministrada por Bomberos, las causas del incidente aún son materia de investigación. No se informará víctimas ni heridos de gravedad como consecuencia del hecho, aunque los daños materiales en el sector de acopio son de importancia.

En las redes sociales, los vecinos destacaron la rapidez y eficacia de las tres dotaciones que intervinieron y agradecieron toda la tarea que evitó que el fuego se propagara a otras viviendas. Asimismo, algunos usuarios manifestaron su inquietud respecto al acopio de materiales inflamables (postes y cables) en zonas residenciales, quienes exigieron mayores controles preventivos para evitar este tipo de siniestros. También hubo mensajes de apoyo dirigidos específicamente a los dueños de la vivienda afectados por las llamas, consultando sobre posibles necesidades o campañas de ayuda para reparar los daños materiales sufridos.