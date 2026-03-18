Más de 700 jóvenes compitieron en la Copa Brown de Vóley en una edición marcada por la memoria

Durante la premiación realizada en Ministro Rivadavia, el diputado provincial Mariano Cascallares vinculó la práctica deportiva con la formación ciudadana y la identidad histórica del distrito. "Es un orgullo promover estos encuentros y hacer que el deporte no solo sea un espacio de inclusión sino de reflexión. Desde Almirante Brown seguimos construyendo memoria", afirmó el dirigente.

La Secretaría de Deportes local subrayó la importancia de utilizar la infraestructura pública para estas actividades de escala regional, destacando que el estreno de las canchas en Rafael Calzada por parte del equipo femenino de Brown marca un hito en la expansión de las sedes deportivas municipales. El cierre del evento incluyó la entrega de trofeos y distinciones a los jóvenes atletas, reafirmando el crecimiento del vóley como disciplina central en el sur del Conurbano.