Más de 700 jóvenes compitieron en la Copa Brown de Vóley en una edición marcada por la memoria

El certamen reunió a 54 equipos de la categoría Sub-16 en tres sedes del distrito. La Selección Metropolitana en damas y Defensores de Banfield en caballeros se alzaron con el oro en el torneo.
El municipio de Almirante Brown fue sede de una multitudinaria jornada deportiva con la realización de la Copa Brown de Vóley, una actividad que congregó a más de 700 adolescentes de la región. La competencia, que se desarrolla anualmente desde 2023, tuvo este año una fuerte impronta simbólica al enmarcarse en las actividades por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Un total de 54 planteles (36 femeninos y 18 masculinos) disputaron los encuentros en una logística que abarcó tres centros deportivos: el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, el Polideportivo Campeones del Mundo de San Francisco de Asís y el recientemente inaugurado Polideportivo Néstor Sicher de Rafael Calzada.
El torneo contó con la presencia de delegaciones de alto nivel competitivo, entre las que destacaron la Selección Metropolitana y clubes de trayectoria nacional como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Defensores de Banfield y Temperley, además de los combinados locales de Almirante Brown e Independiente de Burzaco.
En el plano de los resultados, la Selección Metropolitana obtuvo la Copa de Oro en la rama femenina, mientras que el club Defensores de Banfield se consagró campeón en la masculina. Por su parte, la Copa de Plata quedó en manos de la Municipalidad de Avellaneda (damas) y el Club Atlético Temperley (caballeros).
Durante la premiación realizada en Ministro Rivadavia, el diputado provincial Mariano Cascallares vinculó la práctica deportiva con la formación ciudadana y la identidad histórica del distrito. "Es un orgullo promover estos encuentros y hacer que el deporte no solo sea un espacio de inclusión sino de reflexión. Desde Almirante Brown seguimos construyendo memoria", afirmó el dirigente.
La Secretaría de Deportes local subrayó la importancia de utilizar la infraestructura pública para estas actividades de escala regional, destacando que el estreno de las canchas en Rafael Calzada por parte del equipo femenino de Brown marca un hito en la expansión de las sedes deportivas municipales. El cierre del evento incluyó la entrega de trofeos y distinciones a los jóvenes atletas, reafirmando el crecimiento del vóley como disciplina central en el sur del Conurbano.
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