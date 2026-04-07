Convocan a maratón inclusiva en Lomas de Zamora

Con el foco puesto en la visibilización del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la accesibilidad deportiva, se abrió la inscripción para la competencia. La jornada incluirá circuitos adaptados para niños y un espacio de regulación sensorial.
Bajo la premisa de derribar barreras y fomentar la convivencia plena, el Municipio de Lomas de Zamora abrió la inscripción para "Lomas Corre de Azul en Comunidad". La jornada, que se ha consolidado como un referente regional en materia de inclusión, se llevará a cabo el próximo domingo con el objetivo de visibilizar y generar conciencia sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La actividad, que tendrá lugar en la pista de ciclismo del Parque de Lomas, avenida Frías 1115, se destaca por un diseño de actividades que prioriza la accesibilidad. A diferencia de las competencias deportivas convencionales, ofrece tres modalidades adaptadas a diferentes necesidades y edades. Circuito recreativo de 200 metros para niños dentro del espectro autista, permitiendo una experiencia deportiva cuidada y sin presiones. Caminata familiar de un kilómetro. Y carrera competitiva de 5 kilómetros, para mayores de 16 años.
Uno de los puntos clave en el enfoque inclusivo de la jornada es la implementación de un espacio de regulación sensorial. Este sector estará equipado con bloqueadores de sonido y herramientas de calma (kits antiestrés), garantizando un entorno seguro y confortable para aquellas personas que puedan experimentar hipersensibilidad auditiva o sobreestimulación durante el evento.
La organización también contempla puestos de hidratación y un operativo de salud integral con médicos y ambulancias. Se invita a los asistentes a vestir una prenda azul, el color que identifica a nivel global la lucha y las vivencias de las personas con TEA. A través de este gesto simbólico, se busca transformar la pista de ciclismo en un espacio de solidaridad y reconocimiento de derechos. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través de la página oficial del Municipio, donde deberán completar el formulario correspondiente.
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