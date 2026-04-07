Convocan a maratón inclusiva en Lomas de Zamora

La organización también contempla puestos de hidratación y un operativo de salud integral con médicos y ambulancias. Se invita a los asistentes a vestir una prenda azul, el color que identifica a nivel global la lucha y las vivencias de las personas con TEA. A través de este gesto simbólico, se busca transformar la pista de ciclismo en un espacio de solidaridad y reconocimiento de derechos. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de manera gratuita a través de la página oficial del Municipio, donde deberán completar el formulario correspondiente.