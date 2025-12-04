Damián Tello deja Talleres y se marcha al exterior para 2026

El portero de 30 años fue una pieza fundamental del equipo que consiguió el ascenso a la segunda categoría en 2023, y en la última temporada disputó 34 encuentros, todos ellos como titular. Se trata de una de las figuras dentro de la cancha, un arquero que despertó sondeos de los equipos más grandes de la categoría, pero también es un referente y un profesional que en muy poco tiempo logró un nivel de identificación muy grande con la institución, y sobre todo con su gente.

Puertas adentro del club, los dirigentes reconocen que era prácticamente imposible retener al Loco tras el descenso, y agradecieron que su salida se haya dado en los mejores términos, acorde al respeto y sacrificio que mostró el golero desde su arribo.

Con esta desvinculación, Tello se agrega a la larga lista de bajas confirmadas, la cual incluye a futbolistas como Mariano Del Col, Federico López, Rodrigo Díaz, Gabriel Altamirano, Franco Pulicastro, Martín Batallini, David Achucarro, Camilo Viganoni, Gabriel Rocha y Norberto Palmieri.