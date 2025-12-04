Tristán Suárez renovó el vínculo con José María Martínez hasta fines de 2026

El rendimiento en la última temporada fue clave para la decisión dirigencial. Entre el campeonato y el Reducido, el "Lechero" disputó 37 encuentros, registrando 13 victorias, 17 empates y apenas 7 derrotas, con 35 goles a favor a 25 en contra. A este dato se suma la impresionante fortaleza que el equipo ha demostrado en Ezeiza, su casa, donde acumula 24 partidos consecutivos sin caer como local, una racha que se mantiene invicta desde hace más de un año.

El club también confirmó que el cuerpo técnico de Martínez seguirá intacto, compuesto por Matías Neto como ayudante de campo, Tomás Matarazzi como preparador físico y Walter Arci como videoanalista. Con la estructura deportiva completa y el total respaldo institucional, Tristán Suárez inicia un nuevo año con la intención de sostener su crecimiento y volver a pelear en los puestos de arriba en la Primera Nacional.