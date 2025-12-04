Tristán Suárez renovó el vínculo con José María Martínez hasta fines de 2026

Tras sellar una temporada histórica, el Lechero ratifica la confianza en Pancho y su cuerpo técnico para el próximo campeonato.
La dirigencia de Tristán Suárez selló el miércoles la extensión del vínculo con José María Martínez, ratificando al entrenador al frente del primer equipo hasta el 31 de diciembre de 2026. Con la continuidad asegurada, "Pancho" ya comenzó a diagramar la conformación del plantel para el próximo campeonato junto al Director Deportivo, Christian Magú Figueroa. La permanencia de Martínez representa el respaldo a un proyecto que le ha brindado resultados históricos al club. Desde su llegada en 2024, el director técnico consiguió consolidar una identidad de juego que transformó al equipo en protagonista de la categoría, logrando por primera vez en la historia la clasificación al Reducido, donde alcanzó los cuartos de final, además de asegurar su lugar en la Copa Argentina 2026.
El rendimiento en la última temporada fue clave para la decisión dirigencial. Entre el campeonato y el Reducido, el "Lechero" disputó 37 encuentros, registrando 13 victorias, 17 empates y apenas 7 derrotas, con 35 goles a favor a 25 en contra. A este dato se suma la impresionante fortaleza que el equipo ha demostrado en Ezeiza, su casa, donde acumula 24 partidos consecutivos sin caer como local, una racha que se mantiene invicta desde hace más de un año.
El club también confirmó que el cuerpo técnico de Martínez seguirá intacto, compuesto por Matías Neto como ayudante de campo, Tomás Matarazzi como preparador físico y Walter Arci como videoanalista. Con la estructura deportiva completa y el total respaldo institucional, Tristán Suárez inicia un nuevo año con la intención de sostener su crecimiento y volver a pelear en los puestos de arriba en la Primera Nacional.
