Defensa y Justicia podría perder a Abiel Osorio: Club León lo tiene en carpeta

Para el entrenador Mariano Soso, Osorio se convirtió en una pieza fundamental en el transcurso del segundo semestre del año, afianzándose como el centro delantero titular del equipo. Si bien al atacante por momentos le costó encontrar su mejor versión goleadora, el cuerpo técnico le dio su bendición para que continúe formando parte del plantel de cara al 2026.

Sin embargo, el interés de León se suma a una serie de factores que podrían ser decisivos para el futuro del jugador. Uno de los principales es que sobre Osorio aún pesan restricciones judiciales para salir del país. El delantero sigue involucrado en la denuncia por supuesto abuso sexual sobre una periodista, un hecho ocurrido en Tucumán cuando todavía era jugador de Vélez Sarsfield.

Este impedimento judicial es un obstáculo clave que tanto Defensa y Justicia como el propio futbolista deberán sortear si la oferta desde México se formaliza. De concretarse, el Halcón perdería a su centrodelantero titular y debería salir rápidamente al mercado de pases en busca de un reemplazo de jerarquía.

La continuidad de Osorio en Florencio Varela pende de un hilo entre el interés extranjero y las definiciones judiciales.