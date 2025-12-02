Defensa y Justicia podría perder a Abiel Osorio: Club León lo tiene en carpeta

Su contrato con el Halcón finaliza a fin de año, tras haberse transformado en una pieza fundamental. Enfrenta restricciones para salir del país, debido a la denuncia por supuesto abuso sexual de una periodista en Tucumán, cuando era jugador de Vélez.
Defensa y Justicia podría enfrentar una nueva baja sensible para la próxima temporada, ya que el delantero Abiel Osorio estaría en la mira del fútbol mexicano. El atacante, cuyo contrato con el Halcón vence a fin de año, despertó el interés del Club León, un equipo que ya ha pescado en Varela al llevarse a Adonis Frías, uno de los grandes baluartes de la defensa en los últimos años.
Para el entrenador Mariano Soso, Osorio se convirtió en una pieza fundamental en el transcurso del segundo semestre del año, afianzándose como el centro delantero titular del equipo. Si bien al atacante por momentos le costó encontrar su mejor versión goleadora, el cuerpo técnico le dio su bendición para que continúe formando parte del plantel de cara al 2026.
Sin embargo, el interés de León se suma a una serie de factores que podrían ser decisivos para el futuro del jugador. Uno de los principales es que sobre Osorio aún pesan restricciones judiciales para salir del país. El delantero sigue involucrado en la denuncia por supuesto abuso sexual sobre una periodista, un hecho ocurrido en Tucumán cuando todavía era jugador de Vélez Sarsfield.
Este impedimento judicial es un obstáculo clave que tanto Defensa y Justicia como el propio futbolista deberán sortear si la oferta desde México se formaliza. De concretarse, el Halcón perdería a su centrodelantero titular y debería salir rápidamente al mercado de pases en busca de un reemplazo de jerarquía.
La continuidad de Osorio en Florencio Varela pende de un hilo entre el interés extranjero y las definiciones judiciales.
