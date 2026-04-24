Axel Kicillof: "Este desastre es consecuencia de las políticas de Milei"

“Estamos en una etapa de construcción en la que tenemos que ampliarnos hacia sectores económicos, sociales y culturales que muchas veces nos han sido adversos”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “No me refiero a alianzas electorales, sino a salir al encuentro de todos aquellos que hoy se encuentran frustrados o espantados por el programa de Milei. Esa es la tarea del peronismo: escucharlos, discutir y convencerlos”.

Durante la reunión se designó a Verónica Magario como vicepresidenta 1º y a Federico Otermín como vicepresidente 2º, en tanto que Mariano Cascallares estará al frente de la Secretaría General, Julio Alak de la Secretaría de Formación Política y Mariel Fernández de la Secretaría de las Mujeres y Género. Asimismo, se ratificó a Ariel Sujarchuk como secretario de Finanzas y Tesorería, y a Noelia Castaño como subtesorera del partido. Además, se abordaron cuestiones vinculadas a las campañas de afiliaciones y a la formación y capacitación política.

image Axel Kicillof asumió la presidencia del PJ bonaerense.

Por último, Kicillof afirmó: “Nuestro trabajo principal e histórico es terminar con esta pesadilla, y nada mejor para hacerlo que ofrecer un sueño y una alternativa para devolverle la esperanza al pueblo”. “Frente a la antipolítica, tenemos que estar en la calle, acompañando y resistiendo: el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a ser el responsable de terminar con este modelo de destrucción”, concluyó.

Finalmente, se informó que el próximo miércoles se realizará una movilización junto a intendentes hacia el Ministerio de Capital Humano para reclamar por los recursos que le corresponden a la Provincia para sostener los servicios alimentarios en las escuelas.