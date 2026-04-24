Hallan un arma cargada en la mochila de una alumna dentro de una escuela

A partir de esa denuncia, efectivos de la Comisaría N°9 se presentaron en el establecimiento y realizaron un procedimiento que permitió encontrar una pistola calibre .22 dentro de la mochila de una alumna menor de edad. El arma estaba cargada con cinco municiones y tenía un pedido de secuestro activo.

Por el hecho, fue detenido un joven de 18 años, identificado con las iniciales E.G.R, acusado de tenencia y portación ilegal de arma de uso civil. Por su parte, la menor quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín, que investiga cómo llegó el arma a la escuela y cuál fue el grado de participación de cada uno de los involucrados.