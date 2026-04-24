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Hallan un arma cargada en la mochila de una alumna dentro de una escuela

La Policía secuestró un pistola calibre .22 en poder de una estudiante menor de edad. Por el hecho, un alumno de 18 años fue detenido.

En una escuela del partido de San Martín, en el noroeste del Conurbano, la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró un arma de fuego cargada que estaba dentro de la mochila de una estudiante.

El episodio tuvo lugar en la Escuela Secundaria N°53, ubicada en la intersección de las calles Bartolomé Mitre y Montevideo, en la localidad de Villa Ballester.

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A partir de esa denuncia, efectivos de la Comisaría N°9 se presentaron en el establecimiento y realizaron un procedimiento que permitió encontrar una pistola calibre .22 dentro de la mochila de una alumna menor de edad. El arma estaba cargada con cinco municiones y tenía un pedido de secuestro activo.

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Por el hecho, fue detenido un joven de 18 años, identificado con las iniciales E.G.R, acusado de tenencia y portación ilegal de arma de uso civil. Por su parte, la menor quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFI N°7 del Departamento Judicial de San Martín, que investiga cómo llegó el arma a la escuela y cuál fue el grado de participación de cada uno de los involucrados.

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