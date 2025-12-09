Delincuentes se robaron numerosos elementos de la Escuela 69 de Varela

Según trascendió, los ladrones entraron por una puerta que no estaba cerrada con llave, lo que facilitó el acceso sin necesidad de forzar aberturas ni generar ruidos que alertaran a los vecinos. No se sabe con precisión cuántos eran, pero sí que se movieron con tiempo y tranquilidad suficiente para desvalijar distintos sectores de la escuela, rompiendo armarios y gran parte de las instalaciones que a diario utilizan los trabajadores del lugar y los menores que asisten a clases.

Todo comenzó durante la jornada del lunes en la Escuela Primaria 69 de Florencio Varela, situada en la intersección de Bruselas entre Grecia y Checoslovaquia, del barrio Santa Rosa. Según le informó el vicedirector al 911, estos no forzaron ninguna entrada y aprovecharon que la institución estaba cerrada al alumnado por el feriado. Así las cosas, pudieron salirse con la suya antes de la llegada de las fuerzas policiales.

El botín sustraído representa un golpe enorme para el funcionamiento cotidiano del establecimiento. Los delincuentes se llevaron notebooks destinadas al trabajo pedagógico, el equipo de audio completo con su micrófono, el motor de la heladera, el motor del dispenser de agua y hasta la grifería de los baños. El nivel de despojo generó indignación entre docentes y familias, que remarcan el impacto que estos faltantes tendrán en la calidad educativa y en las condiciones básicas de higiene.

De acuerdo con testimonios recogidos en el barrio, todo indica que los responsables ya habrían comenzado a desarmar los dispositivos electrónicos para vender sus componentes por separado en ferias o paseos comerciales urbanos, mientras que el resto del material robado sería comercializado como chatarra. Vecinos de la zona de Santa Rosa denunciaron haber visto notebooks desarmadas en un descampado, lo que refuerza la sospecha de que los autores del robo serían del mismo barrio.

La comunidad educativa reclama mayor presencia policial y medidas de seguridad que permitan prevenir nuevos ataques. Mientras tanto, la escuela intenta reorganizarse para continuar con las clases, aún con los serios daños materiales y la profunda sensación de vulnerabilidad que dejó el hecho.

Vecinos de Santa Rosa indicaron que jardines de infantes han sufrido ilícitos bajo la misma modalidad y sostienen que son los mismos delincuentes lo que los perpetran. Además, indicaron que la primaria N° 69 es una muy buena escuela y lamentan la situación por la cual tienen que atravesar.