Arellano puntualizó que el señalamiento que llevó a cabo en la Justicia está respaldado por "testimonios de empleados municipales, administrativos y profesionales del Municipio, es más, una médica despedida me llegó a escribir para avisarme que fue reemplazada por un TEM".

A propósito, citó la existencia de la Resolución 906/107, sobre el traslado sanitario terrestre, el cual puntualiza que "en una ambulancia deben estar a bordo tres personas, el chofer, el enfermero y el médico, pero en Lanús hay dos solamente, el conductor y el emergentólogo".

Para el titular de RCP Argentina, la situación implicaría una serie de presuntos delitos. "Ejercicio ilegal de la medicina; homicidio culposo y lesiones culposas", enumeró, al tiempo que alertó que las acciones pueden derivar en "riesgo de muerte o lesiones y daños irreparables".

Posteriormente, compartió que, en otras ocasiones, "los médicos de los centros de salud municipales, quienes deberían permanecer en el establecimiento, son obligados a realizar tareas en la ambulancia del SAME, lo que implica una fuerte demora en la atención en las salitas". "Ellos se exponen a delitos como abandono de persona e incumplimiento de los deberes de asistencia y auxilio", profundizó.

También, enfatizó que "no se conoce ningún documento que explique las razones por las que decidieron cambiar los médicos por los emergentólogos, creemos nosotros que responde a circunstancias presupuestarias, ya que cambian a los profesionales por mano de obra muy barata".

El licenciado en Enfermería Eduardo Arellano (matrícula nacional 66.988) exhortó a la Justicia a realizar "un allanamiento en el sistema informático del SAME de Lanús, en donde quedan registrados los nombres de los trabajadores que se suben en cada unidad y también pidió inspecciones en los propios centro de salud".