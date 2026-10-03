Según se advirtió, el intendente Julián Alvarez decidió reemplazar a los del SAME por técnicos de emergencias médicas, lo que implicaría una serie de "irregularidades".
Con el objetivo de reducir costos, el intendente de Lanús, Julián Alvarez, decidió reemplazar a los médicos del SAME local por técnicos de emergencias médicas (TEM), lo que podría provocar consecuencias imprevisibles para los pacientes atendidos y eventuales denuncias judiciales.
La grave acusación la realizó Eduardo Lalo Arellano, representante del Consejo Federal de Enfermería y director de RCP Argentina, en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Lanús, en la que menciona la existencia de pruebas que grafican la situación, enumera los presuntos delitos a los que se exponen y exige un pedido de informes a la titular de la cartera sanitaria, Cecilia Ciochi, para "esclarecer las razones detrás de estas irregularidades y tomar las medidas necesarias para solucionarlas".
Arellano reveló que esta situación "comenzó a darse en 2023, cuando decidieron cambiar a los médicos por emergentólogos, los cuales evalúan, diagnostican, medican o derivan sin ser profesionales habilitados para hacer esas cosas".
"Realizan un ejercicio ilegal de la medicina y el vecino no lo sabe, ponen a los emergentólogos a decidir sobre la vida de las personas sin estar preparados", advirtió y agregó que "tampoco realizan un seguimiento de los casos".
Arellano puntualizó que el señalamiento que llevó a cabo en la Justicia está respaldado por "testimonios de empleados municipales, administrativos y profesionales del Municipio, es más, una médica despedida me llegó a escribir para avisarme que fue reemplazada por un TEM".
A propósito, citó la existencia de la Resolución 906/107, sobre el traslado sanitario terrestre, el cual puntualiza que "en una ambulancia deben estar a bordo tres personas, el chofer, el enfermero y el médico, pero en Lanús hay dos solamente, el conductor y el emergentólogo".
Para el titular de RCP Argentina, la situación implicaría una serie de presuntos delitos. "Ejercicio ilegal de la medicina; homicidio culposo y lesiones culposas", enumeró, al tiempo que alertó que las acciones pueden derivar en "riesgo de muerte o lesiones y daños irreparables".
Posteriormente, compartió que, en otras ocasiones, "los médicos de los centros de salud municipales, quienes deberían permanecer en el establecimiento, son obligados a realizar tareas en la ambulancia del SAME, lo que implica una fuerte demora en la atención en las salitas". "Ellos se exponen a delitos como abandono de persona e incumplimiento de los deberes de asistencia y auxilio", profundizó.
También, enfatizó que "no se conoce ningún documento que explique las razones por las que decidieron cambiar los médicos por los emergentólogos, creemos nosotros que responde a circunstancias presupuestarias, ya que cambian a los profesionales por mano de obra muy barata".
El licenciado en Enfermería Eduardo Arellano (matrícula nacional 66.988) exhortó a la Justicia a realizar "un allanamiento en el sistema informático del SAME de Lanús, en donde quedan registrados los nombres de los trabajadores que se suben en cada unidad y también pidió inspecciones en los propios centro de salud".
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