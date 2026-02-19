Desarticularon una banda cuyos integrantes simulaban ser policías

El golpe al grupo delictivo lo dieron los efectivos de la Sub-DDI de Florencio Varela, quienes aprehendieron a dos hombres y una mujer, de entre 27 y 31 años, en el marco de una serie de allanamientos realizados en las calles 1310 y 1347 en Florencio Varela; en calle 820 al 1000, en San Francisco Solano; y en Avenida Vergara al 6500, en San Fernando. Allí encontraron indumentaria como camperas y una gorra de la fuerza de seguridad, entre otros elementos.

Precisamente, en los procedimientos incautaron 280 mil pesos, nueve frascos de marihuana con peso total 450 gramos; 365 gremios de pasta base; dos balanzas de precisión; recortes de nylon ; cuatro camperas de investigación; una campera de drogas ilícitas; una tonfa; una gorra de policía; un fusil de asalto; una escopeta; municiones varias; una granada de humo; dos chalecos antibalas sin numeración; dos 2 cargadores; tres 3 handies de baja frecuencia; una pistola tipo Browning y un 1 cargador calibre 45.

Por otra parte, en un automóvil Fiat 147, hallaron armas de fuego y celulares. Dichos objetivos fueron analizados y determinaron que los detenidos formarían parte de una banda narco criminal. Asimismo, lograron establecer varios domicilios de interés en Quilmes y Varela.