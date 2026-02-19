Recibió un trasplante renal y ahora necesita acondicionar su casa

Se trata de Nahiara Gómez, de 16 años, quien, junto a su mamá Yésica Ojeda, emprendió una campaña solidaria para juntar fondos y materializar los cambios que la casa necesita. Tras someterse a un proceso de diálisis durante cuatro años, la joven no deja de lado sus sueños y sigue con sus estudios.

A propósito, su mamá recordó que "en 2021 le diagnosticaron vasculitis, que provocó que debiera ser atendida y afectó su parte renal; el 21 de diciembre de 2025 ingresó en lista de espera del Hospital El Cruce y gracias a Dios se hizo días atrás el trasplante y viene evolucionando muy bien".

Con respecto al inmueble, la mujer mencionó que "nosotros tenemos casa propia en Don Bosco pero debemos acondicionarla para que le den el alta y siga con la recuperación, mejorar su habitación y un baño, estamos haciendo rifas, colectas para que pueda mejorar el ambiente y tener una mejor calidad de vida; un espacio acorde para una persona que se sometió a un trasplante".

Ahora, con el objetivo de consolidar ese envión, busca la solidaridad de la comunidad con el objetivo de que queden atrás los cuatro años de diálisis tres veces por semana, las internaciones y las recaídas. Quienes deseen dar una mano, pueden realizar una transferencia al alias NAI.VIDEL a nombre de Yésica Paola Ojeda.