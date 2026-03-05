Desbaratan banda dedicada al robo de choferes de aplicaciones de viajes en Lomas de Zamora

La pesquisa se inició tras una serie de denuncias recurrentes que daban cuenta de un modus operandi sistemático: los delincuentes solicitaban viajes a través de las plataformas digitales y, una vez que el vehículo llegaba al punto de encuentro o durante el trayecto, intimidaban a los choferes con armas de fuego para sustraerles el rodado, dinero en efectivo y pertenencias personales.

A partir de las pruebas recolectadas, que incluyeron el análisis de cámaras de vigilancia municipales y privadas, así como el rastreo de las cuentas utilizadas para solicitar los viajes, se ordenaron múltiples allanamientos en distintos domicilios de Lomas de Zamora.

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas de seguridad lograron la detención de los sospechosos, un joven de 21 años, una mujer de 47 y dos hombres de 37 y 47, quienes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Pablo Rossi.

Durante los operativos se incautaron elementos de interés para la causa, entre ellos, teléfonos celulares, documentación de vehículos con pedido de secuestro y elementos personales pertenecientes a las víctimas.

Según fuentes policiales, la banda accionaba principalmente en zonas periféricas del distrito, aprovechando horarios de baja circulación y utilizando perfiles falsos o robados en las aplicaciones de transporte.

Según consignaron las fuentes, el objetivo principal de la organización era el robo de automóviles para su posterior comercialización en el mercado ilegal de autopartes o para ser utilizados en otros hechos delictivos.

Las autoridades señalan que el desmantelamiento de esta célula delictiva representa un avance significativo para la seguridad de los trabajadores del sector, quienes vienen reclamando mayores medidas de protección ante el incremento de este tipo de modalidades violentas.

Los detenidos se enfrentan a cargos por "robo agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda". Los investigadores no descartan la participación de otros cómplices, por lo que las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados serán clave para determinar el alcance total de la organización criminal.