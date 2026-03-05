Obispos analizaron la realidad pastoral y social de sus diócesis

El encuentro contó con la participación de los titulares y auxiliares de las jurisdicciones eclesiásticas del área metropolitana, una de las de mayor complejidad territorial del país. Está integrada por la Arquidiócesis de Buenos Aires y las diócesis de Avellaneda-Lanús, Gregorio de Laferrere, Lomas de Zamora, Merlo-Moreno, Morón, Quilmes, San Isidro, San Justo, San Martín, San Miguel y Zárate-Campana.

El temario de la reunión abarcó puntos críticos para la misión de la Iglesia en el contexto actual. Por un lado, los líderes religiosos intercambiaron experiencias sobre los desafíos sociales y espirituales que enfrentan sus comunidades, buscando una visión de conjunto para la región.

Además, se analizaron políticas y situaciones vinculadas al ámbito educativo, un pilar fundamental de la presencia institucional de la Iglesia en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires; y dedicaron un espacio relevante para tratar el acompañamiento y el cuidado integral de los sacerdotes en sus respectivas tareas.

Los presentes elaboraron también aportes para el proceso de reforma de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con el objetivo de modernizar y agilizar el funcionamiento del organismo máximo de la Iglesia en el país.

Más allá de los temas técnicos, el comunicado oficial destacó que el encuentro permitió fortalecer la comunión entre los prelados, "renovando el compromiso de caminar juntos al servicio del pueblo de Dios".