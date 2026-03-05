Relanzaron el Circuito de Ahorro Brown para aliviar el bolsillo de los vecinos

Para la clase media y baja, que hoy destina una porción mayoritaria de sus ingresos a la canasta básica de alimentos, estos espacios se consolidan como una herramienta de subsistencia. El programa permite esquivar los márgenes de intermediación de las grandes cadenas de supermercados, accediendo a productos frescos -frutas, verduras, panificados y carnes- a precios sensiblemente menores.

El cronograma de este mes incluye puntos fijos y ferias itinerantes diseñadas para que los vecinos puedan planificar sus consumos semanales: en la estación de trenes Burzaco de la Línea General Roca (LGR) los martes de 9 a 14 en Ricardo Rojas y Pellegrini. Y en la estación de trenes Claypole, también de LGR, los miércoles y viernes en avenida 17 de Octubre y Nazca.

El Mercado Multiplicar, los viernes, en el Instituto Municipal de Economía Social, Cruz del Sur 1271, Burzaco, ofrece uno de los mayores beneficios: un 40 por ciento de descuento abonando con la aplicación Cuenta DNI, ideal para la compra de verduras agroecológicas y productos de productores locales de Glew. Productores Rurales: Para quienes buscan frescura directa del campo, la feria está los viernes en Plaza Cerretti, Adrogué y los sábados por la tarde en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia.

El diputado provincial y dirigente de Almirante Brown Mariano Cascallares destacó que el objetivo es "seguir cuidando la economía de las mesas de nuestros vecinos" mediante el fortalecimiento de la economía social. Al comprar en estos circuitos, el vecino no sólo ahorra, sino que apoya a los productores del distrito, creando un círculo virtuoso que ayuda a sostener el empleo local en tiempos de recesión.

Según puntualizó el Municipio "en una Argentina donde el acceso a productos de calidad se vuelve un desafío cotidiano, la descentralización de estos mercados hacia los barrios permite que el ahorro llegue directamente a quienes más lo necesitan, optimizando el rendimiento de salarios y jubilaciones que hoy corren detrás de los precios".