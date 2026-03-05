Movilización de estatales por el boleto gratuito

Los referentes gremiales exigieron que el cuerpo de consejeros escolares se pronuncie formalmente en favor del boleto gratuito para todos los trabajadores estatales. Ante la escalada de precios en el transporte público, el sindicato sostiene que este beneficio es fundamental para garantizar que el personal pueda cumplir con sus tareas sin que ello represente una pérdida desproporcionada de sus ingresos.

Asimismo, se manifestó una profunda preocupación por el cierre de cursos en distintos establecimientos del distrito. Según denunció el gremio, esta medida afecta la calidad educativa y deriva directamente en la pérdida de fuentes de trabajo para docentes y auxiliares.

Uno de los puntos de mayor tensión fue el reclamo por los cargos encuadrados en el artículo 13, que establece: "A efectos del ingreso en la docencia las prestaciones de servicio se realizarán: a) Por cargo: Implica el cumplimiento de turno completo la reglamentación establecerá la duración del mismo en los distintos servicios educativos u organismos. b) Por horas­ cátedra. Desde la Regional Sur detallaron la disparidad entre la necesidad real y las vacantes confirmadas.

Hasta el momento hay 48 cargos confirmados, aunque los necesarios serían 98, de acuerdo a lo establecido por el artículo 13, por lo que exigieron la cobertura inmediata del 100 por ciento de los cargos mediante acto público.

La dirigencia de ATE fue contundente al señalar que el inicio del ciclo lectivo debe darse con las escuelas plenamente equipadas con personal. En este sentido, la seccional anunció que brindará aval gremial a todos los trabajadores que resuelvan realizar medidas de fuerza locales en aquellos establecimientos que presenten falta de personal.

La movilización concluyó con un llamado a la "unidad de los estatales" para sostener la lucha por una recomposición salarial urgente. Los delegados presentes advirtieron que la falta de respuestas a la problemática de infraestructura y personal en Lomas de Zamora profundiza el conflicto en un contexto económico de alta vulnerabilidad para el empleado público.