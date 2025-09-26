Desbarataron banda que asaltó un comercio en Berazategui

Se trata de un violento episodio que ocurrió hace apenas un mes, pero que gracias a la rápida intervención de los investigadores y al accionar de las autoridades judiciales tuvo resultado positivo. Es importante resaltar que no era un grupo improvisado y que tenían información precisa tanto de lo que iban a realizar, como de los lugares en los cuales estaban escondidos los objetos de mayor valor económico.

Ocurrió el pasado 22 de agosto en la Avenida Dardo Rocha al 400, en un local que vende insumo para los comercios gastronómicos llamado Battista. Allí estaban los empleados, el dueño, su hermana y el padre de ambos. Pasadas las 14.30 de dicha jornada, una banda de cinco delincuentes encapuchados, con guantes y fuertemente armados se metieron en el depósito y showroom para llevarse un millonario botín.

A pesar de que la mujer pidió que llamaran a la policía, no pudieron hacer nada. “Dame la llave de la caja fuerte”, gritaron en reiteradas ocasiones los cacos, que se terminaron llevando una mochila con 2 millones de pesos que iban destinados a los sueldos semanales de los empleados, una laptop, dos CPU y algunos teléfonos celulares de los presentes.

El caso quedó en manos de las autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui y llegaron al núcleo de este grupo comando. Así las cosas, detuvieron a dos implicados en el asunto, los cuales vivían en Dock Sud, y recuperaron el Fiat Cronos que fue utilizado en el mismo hecho. Es importante resaltar que los allanamientos se dieron con la autorización del Juzgado de Garantías número 7 y no hubo enfrentamientos entre ambas partes.

En la primera vivienda capturaron a Javier B., quien tenía emitida una orden de captura nacional e internacional por el delito de “robo doblemente agravado en poblado y en banda”, por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 11 de La Matanza y el Juzgado de Garantías número 3. En el segundo domicilio aprehendieron a Brandon Josías Daniel C. y junto a su cómplice fueron trasladados a dependencia policial.

Aún quedan algunos malvivientes prófugos que fueron parte de este golpe comando en Berazategui. Estos estuvieron alrededor de dos minutos dentro del comercio y por sus movimientos, los cuales quedaron registrados en las filmaciones de vigilancia, se pudo notar su experiencia en el rubro ilegal. Lo importante es que a pesar del malestar vivido, las víctimas del ilícito salieron ilesas y se están reponiendo de las pérdidas materiales.