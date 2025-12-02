Desbarataron una banda dedicada al robo y comercialización de vehículos de alta gama

Se trata de un caso que llevaba varios meses de trabajo y más de 12 mil horas de escuchas telefónicas en cinco teléfonos celulares intervenidos, de los cuales se pudo recolectar información precisa y así conocer el rol de todos los malvivientes que eran parte del grupo, además de obtener los datos acerca de cómo robaban, “enfriaban” y vendían lo sustraído, con conexiones en países limítrofes.

El 25 de marzo de este mismo año, investigadores comenzaron a buscar respuestas tras una serie de pistas que llevaban a una organización que robaba vehículos. Sin embargo, la particularidad es que se centraban en camionetas de alta gama, autos del mismo estilo y motocicletas. Rápidamente fueron tras el “Clan Carabajal” y vieron que se trataba de un “emprendimiento familiar”.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°12 a cargo del fiscal Leonardo Sarra y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes ordenaron las tareas correspondientes y detuvieron a “El Artesano”, el líder principal, a su hijo “Roro”, que estaba cumpliendo una condena por otro delito en la cárcel de Alvear y a un sobrino del jefe que participaba de los delitos.

La banda robaba las camionetas estilo Hilux en las calles quilmeñas y en los alrededores, las llevaban a playas de estacionamiento del casco céntrico para no levantar sospechas y luego adulteraba el grabado de cristales, el número de chasis y las patentes para poder venderlos. Las promociones eran a través de redes sociales, pero preferentemente en la plataforma Marketplace de Facebook.

Con las escuchas, los seguimientos, las imágenes y videos tomados mientras se iba dando la investigación, detuvieron a siete personas más, incluida una mujer, y recuperaron material relevante para la causa valuado en más de 50 millones de pesos. Secuestraron cinco camionetas de alta gama, tres autos de lujo y una motocicleta, además de que encontraron herramientas que servían para pintar las chapas, stickers para modificar datos y falsificar papeles, computadoras, duplicadores para llaves y controles remotos y demás.

Así las cosas, vieron que estos se comunicaban permanentemente con un contacto de Paraguay que los ayudaba a operar según fuera la dificultad de los casos, motivo por el cual las autoridades judiciales siguen tras las pistas para terminar de desarmar por completo esta peligrosa organización.