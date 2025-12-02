Desbarataron una banda dedicada al robo y comercialización de vehículos de alta gama

Detuvieron a los tres líderes y otras siete personas, que integraban un clan familiar. Vendían los rodados a través de redes sociales, luego de adulterar las identificaciones.
La Justicia de Quilmes desarmó una banda de dedicada al robo y comercialización de camionetas de alta gama, autos y motocicletas, manejada por un grupo familiar conocido en el ámbito delictivo como el “Clan Carabajal” con un amplio prontuario criminal, motivo por el cual recuperaron vehículos con pedido de captura activo, detuvieron a los principales líderes de la organización y secuestraron muchísimas herramientas que servían para adulterar los rodados.
Se trata de un caso que llevaba varios meses de trabajo y más de 12 mil horas de escuchas telefónicas en cinco teléfonos celulares intervenidos, de los cuales se pudo recolectar información precisa y así conocer el rol de todos los malvivientes que eran parte del grupo, además de obtener los datos acerca de cómo robaban, “enfriaban” y vendían lo sustraído, con conexiones en países limítrofes.
El 25 de marzo de este mismo año, investigadores comenzaron a buscar respuestas tras una serie de pistas que llevaban a una organización que robaba vehículos. Sin embargo, la particularidad es que se centraban en camionetas de alta gama, autos del mismo estilo y motocicletas. Rápidamente fueron tras el “Clan Carabajal” y vieron que se trataba de un “emprendimiento familiar”.
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°12 a cargo del fiscal Leonardo Sarra y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes ordenaron las tareas correspondientes y detuvieron a “El Artesano”, el líder principal, a su hijo “Roro”, que estaba cumpliendo una condena por otro delito en la cárcel de Alvear y a un sobrino del jefe que participaba de los delitos.
La banda robaba las camionetas estilo Hilux en las calles quilmeñas y en los alrededores, las llevaban a playas de estacionamiento del casco céntrico para no levantar sospechas y luego adulteraba el grabado de cristales, el número de chasis y las patentes para poder venderlos. Las promociones eran a través de redes sociales, pero preferentemente en la plataforma Marketplace de Facebook.
Con las escuchas, los seguimientos, las imágenes y videos tomados mientras se iba dando la investigación, detuvieron a siete personas más, incluida una mujer, y recuperaron material relevante para la causa valuado en más de 50 millones de pesos. Secuestraron cinco camionetas de alta gama, tres autos de lujo y una motocicleta, además de que encontraron herramientas que servían para pintar las chapas, stickers para modificar datos y falsificar papeles, computadoras, duplicadores para llaves y controles remotos y demás.
Así las cosas, vieron que estos se comunicaban permanentemente con un contacto de Paraguay que los ayudaba a operar según fuera la dificultad de los casos, motivo por el cual las autoridades judiciales siguen tras las pistas para terminar de desarmar por completo esta peligrosa organización.
