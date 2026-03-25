Descentralizan la Feria del Libro de Almirante Brown

El encuentro literario más importante de la región expande sus fronteras. A través de una propuesta itinerante, la Feria recorrerá Glew, Malvinas Argentinas, Don Orione y San José durante todo el año.
La Feria Internacional del Libro de Almirante Brown (FILAB) celebra una década de trayectoria con una transformación estructural en su formato. El Municipio anunció el lanzamiento de "La FILAB en mi Barrio", una iniciativa que busca democratizar el acceso a la lectura y la cultura, trasladando la experiencia ferial desde la tradicional Plaza Brown de Adrogué hacia los núcleos urbanos de las distintas localidades del distrito.
Impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local, la propuesta operará de forma independiente a la edición que se realiza cada año en la Plaza Brown de Adrogué, y que contará con más de 40 stands de libros, charlas, presentaciones, actividades culturales y espacios de encuentro. El objetivo es convertir las plazas y parques de los barrios en centros de alfabetización y encuentro comunitario, integrando a escuelas, bibliotecas populares y escritores locales en un circuito de cercanía.
Cada una de las paradas de esta gira literaria contará con stands, presentaciones de libros, charlas y talleres diseñados específicamente para las comunidades educativas de cada zona, permitiendo que miles de estudiantes accedan a actividades de promoción de la lectura sin necesidad de trasladarse grandes distancias.
La descentralización se llevará a cabo en fechas estratégicas, coincidiendo en varios casos con los aniversarios de las localidades para fortalecer la identidad barrial: Glew, 15 y 16 de mayo en el Circuito de Glew; Malvinas Argentinas, 12 y 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino (en el marco del aniversario de la localidad); Don Orione: 28 y 29 de agosto en el Parque Don Orione (coincidiendo con su aniversario); y San José: 4 y 5 de septiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta. Los horarios de funcionamiento han sido adaptados para captar tanto al público escolar como al familiar: los viernes de 9 a 17 (priorizando la visita de instituciones educativas) y los sábados de 12 a 18 para el público general.
Desde la cartera educativa local destacaron la relevancia de este hito para el distrito: "Estamos muy contentos de que, en el marco de los diez años de nuestra querida FILAB, podamos generar más oportunidades de acceso a la cultura y la lectura directamente en nuestros barrios". La iniciativa cuenta con un fuerte componente de articulación local, sumando el apoyo de entidades barriales y escritores del partido. De esta manera, Almirante Brown reafirma su posicionamiento como un polo de divulgación científica y literaria, entendiendo a la feria no solo como un espacio de comercio de libros, sino como una herramienta fundamental de política educativa territorial.
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