Descentralizan la Feria del Libro de Almirante Brown

La descentralización se llevará a cabo en fechas estratégicas, coincidiendo en varios casos con los aniversarios de las localidades para fortalecer la identidad barrial: Glew, 15 y 16 de mayo en el Circuito de Glew; Malvinas Argentinas, 12 y 13 de junio en la Plaza Puerto Argentino (en el marco del aniversario de la localidad); Don Orione: 28 y 29 de agosto en el Parque Don Orione (coincidiendo con su aniversario); y San José: 4 y 5 de septiembre en la Plaza Madre Teresa de Calcuta. Los horarios de funcionamiento han sido adaptados para captar tanto al público escolar como al familiar: los viernes de 9 a 17 (priorizando la visita de instituciones educativas) y los sábados de 12 a 18 para el público general.