Jornada de Goalball para luchar contra el bullying y fomentar la inclusión

En esta ocasión, la Secretaría de Educación y Deportes Lomas llevó adelante una jornada de Goalball, disciplina creada para personas con discapacidad visual. La actividad se desarrolló en el Parque Municipal Eva Perón y contó con la presencia de jugadores de la Selección argentina, quienes guiaron a los chicos en la cancha, les enseñaron las reglas y les transmitieron el valor de la práctica.

La propuesta permitió que los estudiantes vivieran en primera persona un deporte inclusivo y entendieran que, al jugar con respeto y en equipo, todos y todas pueden ser parte. La jornada dejó un fuerte mensaje: la integración no solo se enseña en el aula, también se aprende en el juego. Cabe recordar que "Lomas contra el bullying" es una campaña para crear consciencia sobre comportamientos que implican intimidación, discriminación o daño, buscando promover acciones para prevenirlos y abordarlos.

Según UNICEF, más del 30 por ciento de los adolescentes informan que han sido víctimas de algún tipo de conducta intimidatoria en el último año. Este número es mayor en algunos grupos.