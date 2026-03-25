Mazazo en Gerli: Ríos se pierde el resto de la temporada

El volante sufrió una lesión ligamentaria que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo aproximado de ocho meses.
Las malas noticias no dan tregua en el Estadio Gildo Francisco Ghersinich. Tras el empate ante Club Mercedes, que ya había dejado un clima de insatisfacción en lo deportivo, el cuerpo técnico de El Porvenir recibió un golpe durísimo desde el departamento médico. Se confirmó que el volante Franco Ríos sufrió una lesión ligamentaria que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo aproximado de ocho meses.
Esa noticia significa que el mediocampista se perderá lo que resta del torneo de la Primera C, obligando a Santiago Fleitas a reconfigurar el centro del campo del club de la región sin una de sus piezas de recambio habituales.
La gravedad de la lesión abre un interrogante reglamentario y táctico en la dirigencia del Blanquinegro. Al tratarse de una inactividad que supera los cuatro meses, el club tendrá la posibilidad de evaluar si solicita a la AFA la apertura de un cupo extraordinario para incorporar un refuerzo en su lugar.
Por estas horas, el cuerpo técnico analiza si el mercado ofrece alguna alternativa que se adapte al presupuesto y a las necesidades del equipo, o si apostarán por los juveniles de la cantera para tapar el hueco que deja Ríos en la zona de gestación.
Sin mucho tiempo para procesar el impacto anímico, el plantel debe enfocarse en el compromiso inmediato. El próximo domingo a las 15:30 horas, el Porve visitará a Sportivo Barracas con la obligación de transformar la "bronca" que mencionó Fleitas en un triunfo que lo saque de la racha de igualdades.
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