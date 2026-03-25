Mazazo en Gerli: Ríos se pierde el resto de la temporada

Las malas noticias no dan tregua en el Estadio Gildo Francisco Ghersinich. Tras el empate ante Club Mercedes, que ya había dejado un clima de insatisfacción en lo deportivo, el cuerpo técnico de El Porvenir recibió un golpe durísimo desde el departamento médico. Se confirmó que el volante Franco Ríos sufrió una lesión ligamentaria que lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo aproximado de ocho meses.