Vallejos: "Nos fuimos con una calentura tremenda"

El paso de Quilmes por el estadio Tres de Febrero dejó una herida abierta en el orgullo del plantel. La derrota por 1-0 ante Almagro no solo cortó el envión que traía el equipo tras la goleada a Patronato, sino que reavivó los cuestionamientos sobre la regularidad del Cervecero en condición de visitante. Tras el encuentro, Martín Vallejos fue uno de los encargados de ponerle voz al sentimiento del grupo, y sus palabras reflejaron la frustración de el club de la región.