Lando volvió a las canchas tras un año de lucha

Un capítulo aparte merece su relación con Fabián Cecconato. El DT, que conoce como pocos el sacrificio del futbolista, tuvo un gesto paternal antes de mandarlo al campo de juego. "Antes de entrar, Fabián me dijo que lo disfrute. Yo tengo una gran relación con él", confesó Lando.

Con el alta médica y competitiva bajo el brazo, el defensor ahora buscará recuperar el ritmo de juego para volver a ser ese carrilero punzante que tanto ilusiona a la gente del Mate, aportando su granito de arena para que el equipo logre cerrar los partidos y transformarlos en victorias.