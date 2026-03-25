Lando volvió a las canchas tras un año de lucha

El lateral afrontó una prolongada recuperación tras una rotura de ligamentos. "En lo individual estoy muy contento por haber vuelto a jugar y sumar minutos", aseguró.
El empate 1-1 entre Argentino de Quilmes y UAI Urquiza dejó un sabor agridulce en los hinchas, pero guardó una historia de superación que emocionó a todo el mundo del Mate. Después de 365 días de batalla silenciosa, kinesiología y esfuerzo, Facundo Lando volvió a pisar el césped de la Barranca Quilmeña. El lateral, que debió atravesar una dura recuperación tras una rotura de ligamentos que lo marginó durante un año entero, finalmente tuvo su ansiado reingreso, marcando el momento más emotivo de la tarde para el club de la región.
Tras el pitazo final, Lando no pudo ocultar la mezcla de sensaciones que lo atravesaban. "En lo individual estoy muy contento por haber vuelto a jugar y sumar minutos. En lo grupal, con bronca porque se nos escapó sobre el triunfo sobre el final. Es una lástima", analizó el defensor, reflejando el compromiso con un plantel que estuvo a segundos de quedarse con los tres puntos.
Para el Criollo, recuperar a un baluarte en la banda derecha es una noticia que trasciende el resultado, aunque el gol agónico del Furgón empañó mínimamente el festejo personal.
El camino de vuelta no fue sencillo, y Lando aprovechó para reconocer a quienes lo sostuvieron en los momentos de mayor incertidumbre. "Yo solo tengo palabras de agradecimiento con el club, con mis compañeros y con todos los que estuvieron día a día conmigo", expresó conmovido el jugador del Blanco.
Un capítulo aparte merece su relación con Fabián Cecconato. El DT, que conoce como pocos el sacrificio del futbolista, tuvo un gesto paternal antes de mandarlo al campo de juego. "Antes de entrar, Fabián me dijo que lo disfrute. Yo tengo una gran relación con él", confesó Lando.
Con el alta médica y competitiva bajo el brazo, el defensor ahora buscará recuperar el ritmo de juego para volver a ser ese carrilero punzante que tanto ilusiona a la gente del Mate, aportando su granito de arena para que el equipo logre cerrar los partidos y transformarlos en victorias.
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