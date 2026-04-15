Detienen a abogado por estafar a sus clientes por 500 mil dólares

Les utilizó sus datos biométricos -que les solicitaba con el argumento de que eran necesarios para digitalizar expedientes judiciales- para abrir cuentas, gestionar tarjetas y pedir préstamos personales sin autorización.
Un abogado de la región fue detenido por cometer estafas por 500 mil dólares contra sus clientes, de quienes les utilizó sus datos biométricos para abrir cuentas, gestionar tarjetas y pedir préstamos personales sin autorización. Para convencerlos, acudía a la maniobra conocida como "cuento del tío", lo que generaba confianza en los afectados.
Su aprehensión se concretó en su estudio jurídico ubicado en la calle San Martín, en pleno centro de Quilmes, al tiempo que allanaron su casa ubicada en Hudson, Berazategui. Según está asentado en la causa judicial, se lo investiga por al menos siete hechos de estafa a través de una maniobra que consistía en solicitar selfies y datos biométricos a clientes bajo el argumento de que eran necesarios para digitalizar expedientes judiciales.
Durante los operativos, los uniformados secuestraron alrededor de 20 tarjetas de crédito, además de computadoras y teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos para reconstruir las maniobras y seguir el rastro del dinero. Todo comenzó hace aproximadamente cuatro meses a partir de la denuncia de una de las víctimas, quien detectó movimientos irregulares al revisar su situación financiera.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía 1 de Quilmes, especializada en delitos de estafas digitales, con intervención del fiscal Ariel Rivas, mientras que la situación procesal del detenido quedó bajo la órbita del Juzgado de Garantías 2 de Quilmes. Si bien el expediente continúa con su desarrollo, no desechan la posibilidad de que existan más personas afectadas por el letrado.
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