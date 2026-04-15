Detienen a abogado por estafar a sus clientes por 500 mil dólares

Su aprehensión se concretó en su estudio jurídico ubicado en la calle San Martín, en pleno centro de Quilmes, al tiempo que allanaron su casa ubicada en Hudson, Berazategui. Según está asentado en la causa judicial, se lo investiga por al menos siete hechos de estafa a través de una maniobra que consistía en solicitar selfies y datos biométricos a clientes bajo el argumento de que eran necesarios para digitalizar expedientes judiciales.