Detienen a banda de adolescentes tras robar una camioneta en Berazategui

Se trata de una secuencia que no sorprende y que podría haber culminado en una tragedia. Sin embargo, lo que sí llama la atención es la corta edad de los ladrones y la actitud desafiante al generar una fuga casi de película por toda la autopista.

El hecho ocurrió en pleno casco céntrico de Berazategui, en la intersección de las calles 13 y 150, cuando una mujer que circulaba con su camioneta Toyota Hilux fue interceptada por los jóvenes, quienes mediante amenazas lograron despojarla rápidamente del rodado y de sus pertenencias. La víctima, aunque no sufrió heridas físicas, quedó profundamente conmocionada por el ataque, que se produjo en cuestión de segundos.

Tras el robo, los delincuentes iniciaron una fuga que desencadenó una intensa persecución policial por la Autopista Buenos Aires-La Plata. El operativo se extendió por varias calles y finalmente concluyó en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las cercanías de Puerto Madero, donde los menores fueron interceptados y reducidos por las fuerzas de seguridad. Tuvieron que acudir agentes de Dock Sud y Avellaneda para brindar apoyo.

Fue clave el trabajo en conjunto de los oficiales de la seccional Primera y de los operarios que siguieron el recorrido de los hampones a través de las cámaras de vigilancia municipales.

Fuentes judiciales confirmaron que los adolescentes tienen edades que oscilan entre los 13 y 16 años, lo que plantea nuevamente el debate sobre la participación de menores en hechos delictivos y la falta de respuestas a la hora de frenar con esta ola violenta que sólo provoca miedo y enojo entre los ciudadanos que a diario tienen que lidiar con estas situaciones.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, que dispuso las medidas correspondientes en relación a los implicados. Como sucede en estos casos, fueron contactados los padres de los sindicados y ya fueron devueltos a sus correspondientes viviendas.

El episodio se suma a una serie de hechos de inseguridad registrados en la región sur del conurbano bonaerense, donde vecinos reclaman mayores controles y presencia policial. Mientras tanto, la mujer asaltada intenta reponerse del violento ataque que sufrió, que dejó como saldo no solo la pérdida temporal de su vehículo sino también un fuerte impacto emocional. A pesar de ello, no tuvo que ser atendida por profesionales médicos.